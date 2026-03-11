Правобережный район Магнитогорска остался без тепла из-за аварии на ТЭЦ

В Магнитогорске в результате аварии на ТЭЦ остановилась подача тепла в Правобережном районе. Специалисты муниципального треста «Теплофикация» работают над переключением на другие источники для сохранения системы теплоснабжения города, сообщает пресс-служба администрации города.

Днем 11 марта появилась информация о пожаре на ТЭЦ Магнитогорского металлургического комбината. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области подтвердили факт возгорания. «На месте силы и средства МЧС России. Более подробную информацию лучше уточнить у предприятия», — сообщили в ГУ МЧС.

Магнитогорское издание «Верстов. Инфо» со ссылкой на ММК сообщает, что возгорание началось на ремонтной площадке выведенного из работы агрегата ТЭЦ. Причины инцидента устанавливаются.