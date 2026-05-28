Набережную залива «Голубой Лог» в курском Курчатове хотят обновить за 108 млн

Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха "Теплый берег"» в рамках электронного конкурса ищет подрядчика для благоустройства прибрежной территории водоема-охладителя Курской АЭС — залива «Голубой Лог» в Курчатове. Объект расположен в пойме реки Сейм, между стадионом «Энергетик» и церковью Серафима Саровского. Начальная цена договора — 108,1 млн руб. Это следует из документации тендера.

Проект благоустройства залива «Голубой Лог» Фото: администрация Курчатова

Источник финансирования — субсидия на создание комфортной городской среды в муниципалитетах. Проектом на набережной площадью 3,2 га предусмотрены входная зона, зона парусного спорта, детская научная тропа и зоны отдыха. Подрядчику до 30 ноября предстоит выполнить валку деревьев, устройство дорожных покрытий, установку малых архитектурных форм, провести озеленение, а также смонтировать системы наружного электроснабжения и электроосвещения, сети связи и охранного телевидения.

Заявки принимаются до 15 июня, итоги планируют подвести 16-го. Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Проект благоустройства набережной залива «Голубой Лог» в Курчатове вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по итогам 2025 года. Федеральный грант на обновление объекта составил 91,8 млн руб. Всего от Курской области победителями были признаны четыре заявки — на преображение Железногорска, Обояни и поселка Медвенка. В совокупности регион получил на эти цели 336 млн руб.

Кабира Гасанова