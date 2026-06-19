Более 10 афтершоков произошло у берегов Камчатки за полтора часа

С 9:52 до 11:20 мск у берегов Камчатки произошло 12 афтершоков. Магнитуда достигала 6,9. Расстояние эпицентров от Петропавловска-Камчатского составляло от 143 км до 215 км. Это следует из данных на сайте регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Первое за сутки землетрясение произошло в 5:11 мск. В МЧС по Камчатскому краю предупредили о риске подхода волны цунами высотой не более 38 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 25 см к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 6 см к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Эвакуация населения не проводилась. В МЧС призвали жителей уйти подальше от берега.