Администрацию Кочево возглавил очередной замглавы

Депутаты Кочевской думы назначили временно исполняющим полномочия главы муниципалитета Михаила Утробина. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

В соответствии с уставом округа, исполняющим полномочия может назначаться один из заместителей главы местной администрации. Исполнять полномочия господин Утробин будет с сегодняшнего дня и до выхода на работу главы Кочево Александра Юркина. Ранее обязанности главы исполнял первый заместитель руководителя территории Олег Кучевасов.

Напомним, господин Юркин находится под следствием, ему предъявлено обвинение в превышении полномочий. Прокуратура потребовала от местной думы отправить его в отставку, а после отказа обратилась в суд. Однако районный и краевой суды поддержали позицию думы.