Приобретение оценили превышением

Дзержинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте главы Кочевского округа Александра Юркина. Как считает следствие, глава округа превысил полномочия, организуя приобретение для детей-сирот жилых помещений, которые не соответствовали установленным требованиям. По версии СК, господин Юркин дал соответствующее указание подчиненным, поскольку был заинтересован в освоении выделенных из краевого бюджета средств. Сам Александр Юркин вину в ходе первого допроса, как говорят собеседники, не признал. Подозреваемый и его защитник предлагали суду избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, в том числе из-за его тяжелого состояния здоровья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Юркин

Фото: Дмитрий Астахов Александр Юркин

Фото: Дмитрий Астахов

В Дзержинский районный суд Александра Юркина доставили оперативники УФСБ, одетые в гражданскую одежду. Как стало известно из оглашенного следователем отдела по Дзержинскому району СУ СКР по Пермскому краю Валерией Шульгиной обвинения, глава Кочевского района стал подозреваемым по уголовному делу, которое было возбуждено по признакам превышения полномочий из иной личной заинтересованности 7 июля текущего года. По версии следствия, он дал указание своим подчиненным приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму около 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами. Еще до совершения сделок местную администрацию уведомило об этом краевое управление по реализации жилищных программ. В СУ считают, что преступление господин Юркин совершил «из иной личной заинтересованности», с целью освоить выделенные деньги. В итоге это повлек­ло нарушение интересов государства, а также прав сирот на получение жилья.

Александр Юркин возглавляет Кочевский муниципалитет с 2016 года. До этого в течение девяти лет он был председателем земского собрания, депутатом которого стал еще в 2002 году. С 1994 по 2016 год господин Юркин был руководителем Кочевских электрических сетей.

В минувший вторник сотрудники СУ СКР по Пермскому краю провели обыск в администрации округа, а сам глава после допроса в качестве подозреваемого был задержан. По данным «Ъ-Прикамье», свою вину в ходе первого допроса он не признал. Ранее следственное управление сообщило, что в суд будет направлено ходатайство об избрании Александру Юркину меры пресечения в виде заключения под стражу, но в итоге Валерия Шульгина предложила отправить его под домашний арест. Как полагают знакомые с ситуацией собеседники, такое решение было принято в связи с наличием у господина Юркина ряда тяжелых заболеваний.

Обосновывая ходатайство, следователь заявила, что глава обвиняется в тяжком преступлении, а ключевые свидетели по делу являются его подчиненными либо знакомыми, поэтому Александр Юркин может воздействовать на них. Кроме того, он может уничтожить или скрыть доказательства по уголовному делу. Среди нестандартных доводов представитель СК обозначила, что господин Юркин периодически выезжает на лечение за пределы региона, а значит, может скрыться от следствия.

Сам глава округа пояснил суду, что скрываться не намерен, а уезжает из Прикамья для лечения тяжелого заболевания. При этом он пытался попасть в пермские больницы, но получил отказ. Защитник подозреваемого предложил избрать Александру Юркину меру пресечения в виде подписки о невыезде. По словам адвоката, его доверитель пользуется большим доверием жителей округа, поскольку трижды избирался председателем местного земского собрания и уже третий срок возглавляет муниципалитет. Представитель прокуратуры ходатайство следствия поддержала.

Суд в итоге ходатайство следствия о домашнем аресте удовлетворил. Согласно решению суда, Александру Юркину нельзя пользоваться средствами связи, общаться с сотрудниками администрации округа и заходить в ее здание, а также общаться с предпринимателями, которые фигурируют в уголовном деле. Под домашним арестом по месту регистрации он пробудет до 7 сентября текущего года. В соответствии с УПК, обвинение господину Юркину после избрания меры пресечения должны предъявить в течение десяти дней.

Дмитрий Астахов