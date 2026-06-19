В «Ozon Банке» сообщили об устранении сбоев у некоторых пользователей
Пользователи «Ozon (MOEX: OZON) Банка» в России утром 19 июня сообщали о сбоях в работе сервисов. В пресс-службе компании заявили об устранении неполадок, передает «РИА Новости».
«Утром фиксировали неполадки у небольшой части клиентов. Техническая команда наладила работу, сейчас все наши сервисы работают в штатном режиме»,— уточнили в кредитной организации.
По данным downdetector404, пик обращений пришелся на 10:00 мск. Тогда на работу сервисов «Ozon Банка» пожаловались более 1,2 тыс. человек. В основном жалобы поступали от жителей Саратовской, Новгородской и Челябинской областей. Большинство россиян (59%) обращали внимание на сбой мобильного приложения, 20% — сбой сервиса, 9% — общие неполадки, еще 7% — проблемы с доступом к сайту. Меньше всего — 2% — жаловались на сбой личного кабинета.
Сбои в работе мобильных приложений и онлайн-сервисов банков, включая «Ozon Банк», не редкость. Например, ранее в 2024 году были зафиксированы масштабные проблемы в работе «Сбербанк Онлайн», Системы быстрых платежей (СБП), Т-Банка, ВТБ, Альфа-банка и Росбанка. В конце июля 2024 года клиенты крупных российских банков, включая «Ак Барс», Газпромбанк и Райффайзенбанк, также столкнулись со сбоями.
Проблемы в работе банковских сервисов могут быть вызваны различными причинами, такими как технические неполадки, некорректные обновления систем, инфраструктурные проблемы или DDoS-атаки. Эксперты отмечают, что хакерские атаки на крупные банки активизировались, и зачастую сбои происходят из-за массированных DDoS-атак, спланированных из-за рубежа. Такие атаки могут приводить к трудностям с входом в личные кабинеты, оплатой картами и осуществлением переводов.