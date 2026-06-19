В «Ozon Банке» сообщили об устранении сбоев у некоторых пользователей

Пользователи «Ozon (MOEX: OZON) Банка» в России утром 19 июня сообщали о сбоях в работе сервисов. В пресс-службе компании заявили об устранении неполадок, передает «РИА Новости».

«Утром фиксировали неполадки у небольшой части клиентов. Техническая команда наладила работу, сейчас все наши сервисы работают в штатном режиме»,— уточнили в кредитной организации.

По данным downdetector404, пик обращений пришелся на 10:00 мск. Тогда на работу сервисов «Ozon Банка» пожаловались более 1,2 тыс. человек. В основном жалобы поступали от жителей Саратовской, Новгородской и Челябинской областей. Большинство россиян (59%) обращали внимание на сбой мобильного приложения, 20% — сбой сервиса, 9% — общие неполадки, еще 7% — проблемы с доступом к сайту. Меньше всего — 2% — жаловались на сбой личного кабинета.