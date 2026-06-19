Электромобили UMO в мае впервые вышли на первое место по продажам в России

В мае автомобили российского бренда UMO впервые вышли на первое место по продажам на рынке электромобилей в России. Об этом сообщила пресс-служба «Автостата» со ссылкой на данные АО «ППК».

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Фото: Автостат UMO 5

Фото: Автостат

По данным агентства, за месяц в России продали 233 электрокара UMO. «Этот результат позволил отечественному бренду впервые стать лидером рынка новых электромобилей в РФ»,— отмечают в «Автостате». На долю бренда в мае пришлось около 35% всех продаж новых электрокаров. Всего за месяц было продано 680 электромобилей — на 13,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Второе место среди марок авто по продажам занял российский Evolute (120 машин продано). Доля бренда от всех реализованных электрокаров составила около 18%. В пятерку брендов по итогам мая вошли китайские Avatr (65 машин), Geely (47) и Changan (33). Первенство среди моделей на рынке принадлежит кроссоверу UMO с индексом «5». В мае было продано 233 экземпляра. В топ-5 вошли модели Evolute i-JOY (119 авто продано), Geely EX5 (43), Avatr 12 (41) и Changan Qiyuan Q05 (33).