Белгородские поезда остановили в Курской области из-за работы силовиков

Вчера, 18 июня, в связи с работой правоохранительных органов было закрыто движение на перегоне Клюква — Конарево Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Курской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК) и пресс-службе ЮВЖД. По данным ФПК, в пути следования задержан ряд пассажирских поездов, включая №81 Санкт-Петербург — Белгород и №741 Москва — Белгород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также от графика отстали поезда:

№742 Белгород — Москва;

№148 Белгород — Курск;

№30 Белгород — Санкт-Петербург.

В пресс-службе ЮВЖД уточнили, что пассажиров состава №81 Санкт-Петербург — Белгород, задержанного более чем на четыре часа, обеспечили бутилированной водой и питанием. Про остальные поезда такой информации нет.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал об отмене поезда №168/167 Симферополь — Москва, маршрут которого проходит через Воронежскую область. Причиной назвали «решение владельца инфраструктуры», в соответствии с которым на одном из участков Крымской железной дороги остановили движение. Также изменился порядок отправления для ряда поездов, проходящих через Воронеж и Черноземье.

Денис Данилов