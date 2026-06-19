В Чикаго открыли президентский центр Барака Обамы
44-й президент США Барак Обама торжественно открыл свой президентский центр в Чикаго. Об этом сообщает CNN.
Гостями церемонии были бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джо Байден. Дональд Трамп приглашения не получил. На открытии выступили такие звезды эстрады, как Стиви Уандер, Брюс Спрингстин, Дженнифер Хадсон, Джон Ледженд, рэпер Common и Кристина Агилера.
В своем обращении на открытии господин Обама призвал американцев сопротивляться «цинизму и отчаянию» и смотреть в будущее, а также высказался в защиту «веры в мирную передачу власти» (не упоминая господина Трампа). «Мы хотим найти способ снова смотреть друг на друга, а не отворачиваться»,— заявил Обама.
Центр, строительство которого заняло более десяти лет и обошлось в $850 млн, задуман как активное общественное пространство. Барак Обама подчеркивал, что это «не безжизненный мавзолей» и не просто президентская библиотека, а место для встреч и вдохновения сообщества. Вход в центр платный, однако большая часть парковой зоны, сады, детские площадки и библиотека доступны для публики бесплатно.