«Роснефть» почти не поставляет нефть на экспорт
В приоритете у «Роснефти» (MOEX: ROSN) находится обеспечение внутреннего спроса на нефть, поэтому компания практически не отправляет нефтепродукты на экспорт. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.
«Стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом — это одна из основных задач компании "Роснефть". Мы практически не уходим на экспорт с нефтепродуктами. Все, что производим, практически все остается на территории РФ»,— сказал господин Сечин (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что «Роснефть» гарантирует поставки топлива социальнозначимым объектам, бюджетным предприятиям, сельскохозяйственным компаниям и промышленности.
Сечин о дефиците топлива, ситуации на Ближнем Востоке и ректоре МГУ в совете директоров
До 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей. Дизельное топливо запрещено экспортировать только непроизводителям. Кроме того, нельзя поставлять нефтепродукты по межправительственным соглашениям, каналам гуманитарной помощи и прочее.
Заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о приоритете внутреннего рынка перекликается с общей ситуацией в российском топливном секторе. Ранее правительство РФ уже вводило ограничения и запреты на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации. К примеру, экспорт бензина был запрещен для всех участников рынка, а экспорт дизельного топлива разрешен только крупным нефтекомпаниям при условии поставок не менее 50% произведенного объема на внутренний рынок. Эти меры были призваны снять напряженность на внутреннем рынке и предотвратить дефицит.
Ситуация с экспортом нефтепродуктов из РФ в целом находится под давлением из-за снижения загрузки НПЗ, вызванной как плановыми, так и внеплановыми ремонтами, а также из-за внешних факторов, таких как атаки беспилотников на портовую инфраструктуру. Все это затрудняет экспортные поставки и стимулирует переориентацию на внутренний рынок. Несмотря на это, в некоторые периоды Россия наращивала экспорт отдельных видов нефтепродуктов, например, мазута и дизельного топлива.
Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в последнее время демонстрировали волатильность, снижаясь в некоторые периоды. Это связано с динамикой объемов поставок, цен и действием различных ограничений. Тем не менее, прогноз мирового спроса на нефть обещает рост до конца десятилетия, что создает определенные перспективы для российских экспортеров в будущем, хотя «Роснефть» может продолжать наращивать свое присутствие на внутреннем рынке.