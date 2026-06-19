«Роснефть» почти не поставляет нефть на экспорт

В приоритете у «Роснефти» (MOEX: ROSN) находится обеспечение внутреннего спроса на нефть, поэтому компания практически не отправляет нефтепродукты на экспорт. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«Стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом — это одна из основных задач компании "Роснефть". Мы практически не уходим на экспорт с нефтепродуктами. Все, что производим, практически все остается на территории РФ»,— сказал господин Сечин (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что «Роснефть» гарантирует поставки топлива социальнозначимым объектам, бюджетным предприятиям, сельскохозяйственным компаниям и промышленности.

До 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей. Дизельное топливо запрещено экспортировать только непроизводителям. Кроме того, нельзя поставлять нефтепродукты по межправительственным соглашениям, каналам гуманитарной помощи и прочее.