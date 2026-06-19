После отмены обязательной вакцинации 160 человек на базе ВС США заболели гриппом

Вспышка гриппа поразила почти 160 военнослужащих на авиабазе Лакленд в Техасе, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Министерства обороны. Это случилось менее чем через два месяца после того, как военный министр Пит Хегсет объявил, что американским военнослужащим больше не требуется вакцинироваться от гриппа в обязательном порядке, назвав прежние требования о вакцинации «абсурдными и чрезмерными».

Сообщается, что заболевание распространилось среди новобранцев, которые живут в тесных казармах и питаются за общими столами. В ходе вспышки скончался один из военнослужащих, находившийся на шестой неделе базовой подготовки. Для установления точной причины смерти проводится медицинское расследование, и пока неясно, связана ли она напрямую с гриппом.

На фоне сложившейся ситуации командование ВВС ввело исключение из новой политики, сделав прививки обязательными для всех новобранцев базы Лакленд.

Екатерина Наумова