После отмены обязательной вакцинации 160 человек на базе ВС США заболели гриппом
Вспышка гриппа поразила почти 160 военнослужащих на авиабазе Лакленд в Техасе, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Министерства обороны. Это случилось менее чем через два месяца после того, как военный министр Пит Хегсет объявил, что американским военнослужащим больше не требуется вакцинироваться от гриппа в обязательном порядке, назвав прежние требования о вакцинации «абсурдными и чрезмерными».
Сообщается, что заболевание распространилось среди новобранцев, которые живут в тесных казармах и питаются за общими столами. В ходе вспышки скончался один из военнослужащих, находившийся на шестой неделе базовой подготовки. Для установления точной причины смерти проводится медицинское расследование, и пока неясно, связана ли она напрямую с гриппом.
На фоне сложившейся ситуации командование ВВС ввело исключение из новой политики, сделав прививки обязательными для всех новобранцев базы Лакленд.
Решение военного министра Пита Хегсета отменить обязательную вакцинацию от гриппа в США, назвав прежние требования «абсурдными и чрезмерными», отражает общую тенденцию в политике администрации президента Дональда Трампа, которая скептически относится к массовой вакцинации. Так, министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, назначенный Трампом, подвергал сомнению безопасность и эффективность прививок от гриппа, а также критиковал вакцинацию от COVID-19. В июне 2025 года им были уволены все члены Консультативного комитета по практикам вакцинации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), что, по мнению критиков, подрывает общественное доверие к вакцинации. Данная политика не ограничивается только гриппом: администрация Дональда Трампа также собирается отозвать с американского рынка мРНК-вакцины от COVID-19, а Минздрав США уже свернул программы господдержки разработок мРНК-вакцин на сумму около 500 млн долларов. Более того, в мае 2025 года США лишили компанию Moderna контракта на 590 млн долларов на разработку вакцины от птичьего гриппа. Такая позиция Дональда Трампа и его администрации может привести к серьезным изменениям в подходах к здравоохранению и профилактике инфекционных заболеваний в стране.