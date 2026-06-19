Возле Камчатки произошли два землетрясения магнитудой до 6,3

Два землетрясения магнитудой 5,6 и 6,3 произошли в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. По данным ГУ МЧС по региону, возможен подход волны к Петропавловску-Камчатскому в 19:53 местного времени (11:53 мск).

Первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 18:51 по местному времени (09:51 мск) с эпицентром в 164 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг находился на глубине 16 км под морским дном. Через минуту зафиксирован второй толчок магнитудой 6,3 в 183 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 15,4 км. В краевом центре, по данным сейсмологов, сила обоих сейсмических событий достигала 4 баллов, передает «Интерфакс».

В МЧС уточнили, что помимо Петропавловска-Камчатского есть риск подхода волны к берегу поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа в 19:33 местного времени (11:33 мск) и к берегу села Никольского Алеутского округа в 19:29 (11:29 мск). Спасатели рекомендовали местным жителям не выходить в прибрежные зоны.