Сечин призвал не «раздувать ажиотаж» из-за ситуации с топливом в России
На рынке нефтепродуктов в России сейчас непростая ситуация, из-за чего некоторые поставщики снижают отпуск топлива, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, на АЗС «Роснефти» нет ограничений на продажу топлива.
«Мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом. Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе, и можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать, но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка»,— сказал господин Сечин на годовом собрании акционеров (цитата по «Интерфаксу»).
Сечин о дефиците топлива, ситуации на Ближнем Востоке и ректоре МГУ в совете директоров
«Есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы накладываются на внеплановые работы на НПЗ»,— прокомментировал Игорь Сечин ситуацию с поставками топлива.
Первым среди российских регионов с ограничениями на продажу топлива столкнулся Крым. Там с конца мая ограничили свободный отпуск бензина и дизеля. Затем ограничения стали вводить на некоторых автозаправочных станциях в остальных регионах. В середине июня они начали действовать на АЗС «Татнефти» — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки.
Заявления Игоря Сечина о непростой ситуации на топливном рынке и причинах дефицита, таких как высокий сезонный спрос, сельскохозяйственные работы и внеплановые ремонты на НПЗ, не новы. Ещё в конце декабря 2025 года он предлагал меры поддержки топливного рынка, включая создание системы мониторинга товарного дефицита и введение обязательства для АЗС иметь месячный запас нефтепродуктов. Однако он выступал против смягчения требований к качеству топлива для компенсации дефицита. Снижение требований к качеству, по его мнению, даёт лишь краткосрочный эффект и ускоряет износ двигателей.
Проблемы на топливном рынке России наблюдаются давно: например, в конце лета 2025 года цены на основные виды топлива на АЗС начали стремительно расти. Участники рынка тогда связывали это с внеплановыми остановками НПЗ, под которые невозможно было заранее создать резерв. В 2023 году производство бензина снизилось почти на 10% из-за плановых ремонтов и инцидентов на НПЗ, а весенние резервы оказались минимальными, что привело к дефициту на рынке.
В течение уходящего 2025 года топливный рынок лихорадило из-за несогласованности действий регуляторов, аварийных остановок ряда крупных НПЗ (в том числе из-за атак БПЛА и природных катаклизмов) и проблем с вывозом нефтепродуктов по железной дороге. Оптовая биржевая цена на бензин АИ-95 значительно выросла, несмотря на то, что розничные цены искусственно сдерживались. Некоторые независимые АЗС работают с отрицательной маржой.
Существенное влияние на топливный рынок оказывает и денежно-кредитная политика Центрального банка. Игорь Сечин ранее заявлял, что повышение ключевой ставки, налогов и тарифов естественных монополий может привести к переносу сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Это, в свою очередь, может помешать выполнению планов Минэнерго по наращиванию производства бензина и дизельного топлива в России, что сохранит хрупкий баланс на рынке в среднесрочной перспективе.