Сечин призвал не «раздувать ажиотаж» из-за ситуации с топливом в России

На рынке нефтепродуктов в России сейчас непростая ситуация, из-за чего некоторые поставщики снижают отпуск топлива, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, на АЗС «Роснефти» нет ограничений на продажу топлива.

«Мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом. Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе, и можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать, но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка»,— сказал господин Сечин на годовом собрании акционеров (цитата по «Интерфаксу»).

«Есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы накладываются на внеплановые работы на НПЗ»,— прокомментировал Игорь Сечин ситуацию с поставками топлива.

Первым среди российских регионов с ограничениями на продажу топлива столкнулся Крым. Там с конца мая ограничили свободный отпуск бензина и дизеля. Затем ограничения стали вводить на некоторых автозаправочных станциях в остальных регионах. В середине июня они начали действовать на АЗС «Татнефти» — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки.