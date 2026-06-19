В Приангарье задержали «смотрящих» за городами Зима и Саянск
Следственными органами СКР по Иркутской области предъявлено обвинение семи местным жителям. По информации пресс-службы ведомства, они обвиняются в совершении таких преступлений, как «занятие высшего положения в преступной иерархии», а также «участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством РФ, признана экстремистской».
По версии следствия, двое мужчин 45 и 54 лет являлись лидерами запрещенного движения, признанного Верховным судом РФ экстремистским. Они занимали высшее положение в преступной иерархии на территории городов Зима и Саянск. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России, обвиняемые были наделены статусом «смотрящих» за этими городами. Они занимались распространением идеологии «воровской власти», пропагандировали криминальные традиции и нормы поведения, основанные на «тюремных понятиях».
Фигуранты распределяли роли между участниками движения, единолично организовывали распределение денежных средств, поступающих в неформальную «воровскую казну», оказывали материальную поддержку лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Еще пять активных сторонников криминальной субкультуры в возрасте от 34 до 44 лет следовали указаниям и принимали участие в пропаганде запрещенного движения, а также вовлекали в его деятельность новых сторонников.
По местам жительства подозреваемых изъяты сотовые телефоны, более 1 млн руб. наличными, флеш-накопители, игральные карты с атрибутикой экстремистского движения, автомобиль Toyota Camry, а также другие документы и предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, обыски проведены в исправительной колонии города Зимы.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники продолжают устанавливать иных соучастников преступления.
Уголовное дело в Иркутской области, по которому задержаны «смотрящие» за городами Зима и Саянск, является частью тенденции по борьбе с криминальной субкультурой и экстремистскими организациями. Аналогичные дела, связанные с обвинениями в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации экстремистских сообществ, возбуждались и в других регионах России. Например, в Кемеровской области «авторитета» Павла Лебедева обвиняли в получении статуса «положенца» и управлении криминалитетом города Юрга, а также в пропаганде уголовных обычаев среди заключенных, а в Санкт-Петербурге был приговорен к 11 годам колонии «смотрящий» Денис Квициани по аналогичным статьям: он организовал ячейку «АУЕ» (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) и финансировал её деятельность, находясь в СИЗО.
Задержания, связанные с экстремистской деятельностью, широко распространены по всей стране. В Забайкальском крае полиция пресекла деятельность местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (запрещена на территории России и признана экстремистской), задержав десять человек и возбудив уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации». В Томской области также задержали шестерых последователей этой религиозной организации по аналогичной статье. Подобные действия часто включают обыски и изъятие запрещенных материалов, таких как листовки, документы и религиозная литература.