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Сечин о дефиците топлива, ситуации на Ближнем Востоке и ректоре МГУ в совете директоров

Глава «Роснефти» заявил об отсутствии ограничений на АЗС компании

Главный исполнительный директор «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин выступил на годовом собрании акционеров. Он, в частности, прокомментировал обстановку на российском рынке топлива, рассказал о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на нефтяную конъюнктуру и направлении 5 трлн руб. в бюджет России. Главные заявления главы нефтекомпании — в подборке “Ъ”.

Игорь Сечин

Игорь Сечин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Игорь Сечин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О ситуации на топливном рынке

  • «Роснефть» сейчас практически не экспортирует нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей.
  • На АЗС «Роснефти» нет ограничений по заправке, раздувать ажиотаж не надо.
  • Вся нефть «Роснефти» продана, компания будет работать над увеличением добычи, учитывая, что сделка ОПЕК+ это позволяет, и все объемы будут проданы.
  • «Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства.
  • Конъюнктура на российском рынке нефтепродуктов непростая.
  • Снижение отпуска топлива рядом поставщиков создает трудности на рынке.

О проектах и планах «Роснефти»

  • Ввод Приморского металлургического завода в эксплуатацию запланирован на 2029 год.
  • «Роснефть» рассчитывает в сентябре ввести первую очередь порта «Бухта Север».
  • Обратный выкуп акций характерен для стабильных макроусловий, при текущих ставках это тяжело.

Об успехах «Роснефти»

  • Добыча на «Сахалине-1» превысила план прежнего оператора на 20%.
  • «Роснефть» суммарно направила в бюджет России более 5 трлн руб. по итогам 2025 года.

О войне на Ближнем Востоке

  • Кризис в Ормузском проливе показал невозможность прогнозирования даже на ближайшую перспективу.
  • Политические факторы начинают быть основополагающими.
  • В начале горячей фазы конфликта мы призывали не переоценивать эффект роста цен на доходы, продолжая использовать при планировании консервативные макроэкономические предпосылки. С нашей точки зрения, этот подход оправдал себя.

Кого избрали в совет директоров

  • Новым членом СД стал ректор МГУ Садовничий.
  • Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.
  • Управляющий директор индийской Valpro и бывший топ-менеджер Indian Oil Говинд Коттис Сатиш.
  • Председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи и бывший министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех аль-Сада.
  • Академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов.
  • Вице-премьер РФ Александр Новак.
  • Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.
  • Президент — главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd Педро А. Акино.
  • Глава «Роснефти» Игорь Сечин
  • Представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади.

Эрдни Кагалтынов

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