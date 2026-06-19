Сечин о дефиците топлива, ситуации на Ближнем Востоке и ректоре МГУ в совете директоров
Глава «Роснефти» заявил об отсутствии ограничений на АЗС компании
Главный исполнительный директор «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин выступил на годовом собрании акционеров. Он, в частности, прокомментировал обстановку на российском рынке топлива, рассказал о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на нефтяную конъюнктуру и направлении 5 трлн руб. в бюджет России. Главные заявления главы нефтекомпании — в подборке “Ъ”.
Игорь Сечин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
О ситуации на топливном рынке
- «Роснефть» сейчас практически не экспортирует нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей.
- На АЗС «Роснефти» нет ограничений по заправке, раздувать ажиотаж не надо.
- Вся нефть «Роснефти» продана, компания будет работать над увеличением добычи, учитывая, что сделка ОПЕК+ это позволяет, и все объемы будут проданы.
- «Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства.
- Конъюнктура на российском рынке нефтепродуктов непростая.
- Снижение отпуска топлива рядом поставщиков создает трудности на рынке.
О проектах и планах «Роснефти»
- Ввод Приморского металлургического завода в эксплуатацию запланирован на 2029 год.
- «Роснефть» рассчитывает в сентябре ввести первую очередь порта «Бухта Север».
- Обратный выкуп акций характерен для стабильных макроусловий, при текущих ставках это тяжело.
Об успехах «Роснефти»
- Добыча на «Сахалине-1» превысила план прежнего оператора на 20%.
- «Роснефть» суммарно направила в бюджет России более 5 трлн руб. по итогам 2025 года.
О войне на Ближнем Востоке
- Кризис в Ормузском проливе показал невозможность прогнозирования даже на ближайшую перспективу.
- Политические факторы начинают быть основополагающими.
- В начале горячей фазы конфликта мы призывали не переоценивать эффект роста цен на доходы, продолжая использовать при планировании консервативные макроэкономические предпосылки. С нашей точки зрения, этот подход оправдал себя.
Кого избрали в совет директоров
- Новым членом СД стал ректор МГУ Садовничий.
- Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.
- Управляющий директор индийской Valpro и бывший топ-менеджер Indian Oil Говинд Коттис Сатиш.
- Председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи и бывший министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех аль-Сада.
- Академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов.
- Вице-премьер РФ Александр Новак.
- Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.
- Президент — главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd Педро А. Акино.
- Глава «Роснефти» Игорь Сечин
- Представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади.