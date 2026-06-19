Сечин о дефиците топлива, ситуации на Ближнем Востоке и ректоре МГУ в совете директоров

Главный исполнительный директор «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин выступил на годовом собрании акционеров. Он, в частности, прокомментировал обстановку на российском рынке топлива, рассказал о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на нефтяную конъюнктуру и направлении 5 трлн руб. в бюджет России. Главные заявления главы нефтекомпании — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сечин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Сечин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О ситуации на топливном рынке «Роснефть» сейчас практически не экспортирует нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей.

На АЗС «Роснефти» нет ограничений по заправке, раздувать ажиотаж не надо.

Вся нефть «Роснефти» продана, компания будет работать над увеличением добычи, учитывая, что сделка ОПЕК+ это позволяет, и все объемы будут проданы.

«Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельского хозяйства.

Конъюнктура на российском рынке нефтепродуктов непростая.

Снижение отпуска топлива рядом поставщиков создает трудности на рынке.

О проектах и планах «Роснефти» Ввод Приморского металлургического завода в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

«Роснефть» рассчитывает в сентябре ввести первую очередь порта «Бухта Север».

Обратный выкуп акций характерен для стабильных макроусловий, при текущих ставках это тяжело.

Об успехах «Роснефти» Добыча на «Сахалине-1» превысила план прежнего оператора на 20%.

«Роснефть» суммарно направила в бюджет России более 5 трлн руб. по итогам 2025 года.

О войне на Ближнем Востоке Кризис в Ормузском проливе показал невозможность прогнозирования даже на ближайшую перспективу.

Политические факторы начинают быть основополагающими.

В начале горячей фазы конфликта мы призывали не переоценивать эффект роста цен на доходы, продолжая использовать при планировании консервативные макроэкономические предпосылки. С нашей точки зрения, этот подход оправдал себя.

Кого избрали в совет директоров Новым членом СД стал ректор МГУ Садовничий.

Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

Управляющий директор индийской Valpro и бывший топ-менеджер Indian Oil Говинд Коттис Сатиш.

Председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи и бывший министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех аль-Сада.

Академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов.

Вице-премьер РФ Александр Новак.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

Президент — главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd Педро А. Акино.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль-Моханнади.

Эрдни Кагалтынов