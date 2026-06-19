Регионы переманивают инвестиции москвичей

Москвичи стали чаще покупать недвижимость в регионах. Теперь это не просто инвестиционные сделки или дальние дачи. Четверть клиентов, как выяснил “Ъ FM”, ищут жилье для ПМЖ. Жить в регионах дешевле и проще, особенно если работаешь на удаленке. Можно продать московскую квартиру, купить жилье, например, в Туле, остальное положить на депозит. Даже при ключевой ставке в 14,5% это выгоднее, чем сдавать. Аренда в столице приносит не больше 7% годовых.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Для переезда москвичи чаще выбирают Санкт-Петербург, Ярославскую и Тверскую области. Это пока не реальные сделки, а просмотры. Но в списке уже больше десяти регионов, говорит главный аналитик «Циан.Аналитика» Алексей Попов:

«В топе — самые крупные по численности населения регионы: Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан. Почему так происходит? В Москву все равно есть достаточно заметная миграция со всей страны, и люди, которые находятся сейчас в столице, активно смотрят варианты в тех регионах, из которых они приехали. Тут речь все-таки реже идет о возвратной миграции, а скорее об интересе. Поэтому тоже много запросов с московских IP мы замечаем в Петербурге».

По данным сервиса «Домклик», доля москвичей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга в 2025 году составила почти 10%. И число клиентов растет, замечает глава компании MegaAgent Руслан Соешев:

«Если на квартиру в Москве не хватает, то куда ехать? Конечно, в Петербург, потому что Сочи перегрет, про Дальний Восток все вообще забыли. Идеальная точка — Петропавловск-Камчатский, но люди как-то боятся настолько далеко заводить свои инвестиции. Даже до Алтая не доходят. Основная масса сделок ранжируется в диапазоне от 10 до 30 млн руб. Если взять Москву, то это обойдется в 2,5-3 раза дороже».

Но если и покупать недвижимость в регионе, то сразу с отделкой. Москвичка Анна пока делала ремонт в питерской квартире, в итоге решила ее продать:

«Покупка квартиры была just for fun. Цена на нее была на 20% дешевле, чем в Москве. Купить можно все что угодно, но нельзя исключать сложности. Хотела передвинуть дренажные трубки, уведенные в стену, наняла по рекомендации две бригады. А сейчас против них я сужусь. Была команда архитекторов, они сводили на помойку 20 млн руб. Выяснилось, что они блогеры, а не дизайнеры. Я эту квартиру возненавидела. Даже при том, что она находится в центре, площадь у нее 120 кв. м, есть терраса. Я потратила на квартиру с ремонтом 85 млн руб. Не знаю, как обратно их вернуть. Квартира выставлена сейчас на продажу за 111 млн руб., она вообще никому не нужна».

Большая часть сделок в высокобюджетном сегменте приходится на приморские регионы — Краснодарский край, Крым и Калининградскую область. Москвичи выбирают квартиры для себя, перевозят семьи с маленькими детьми либо покупают жилье родителям, делится гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько:

«Доля спроса москвичей, которые действительно собираются переезжать на ПМЖ на курорты Краснодарского края, — 25%. Это люди с достаточно высокими доходми. Средний чек сделки с хорошими параметрами — в районе 35 млн руб. в Сочи. Средневзвешенная стоимость сейчас на первичном рынке — 440 тыс. руб. за 1 кв. м. В Анапе большой поток людей именно из-за более низкого бюджета — порядка 240 тыс. руб. за 1 кв. м. Геленджик тоже популярен среди тех, кто хочет переехать. Пока там практически полностью отсутствует первичный рынок».

60% сделок на рынке недвижимости Краснодарского края закрывают именно москвичи, делятся собеседники “Ъ FM”. И чаще это покупка не летней семейной резиденции, а все-таки инвестиции. Точка входа — 15 млн руб. За эти деньги можно взять номер или апартаменты в гостиничном комплексе. Застройщики обещают доходность в 10-15% годовых, местные риелторы говорят, что это не больше 6%, но это операционная прибыль.

Аэлита Курмукова