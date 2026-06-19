«Победа» намерена вернуться к штатному расписанию во второй половине дня 19 июня

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») продолжает работать над урегулированием расписания полетов из/в Москву после вчерашних ограничений. К штатной работе перевозчик планирует вернуться во второй половине дня 19 июня, сообщили в пресс-службе «Победы».

По данным авиакомпании на 9:00 мск, очередей в зонах обслуживания клиентов нет. При этом возможны задержки до 1,5-2 часов. В «Победе» рекомендовали пассажирам отслеживать статус рейсов до выезда в аэропорт: через бота авиакомпании Витя, на сайте авиагавани, по электронной почте, указанной при бронировании, или в СМС по контактному номеру телефона, также введенному при бронировании.

Накануне Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ, на подлете к столице сбили 194 дрона. Все аэропорты московского авиаузла временно приостановили работу. Утром 19 июня «Аэрофлот» сообщал об отмене около 170 рейсов из-за ограничений. Официально Минтранс отчитывался о задержках более 50 рейсов. Пассажирам «Аэрофлота» в Шереметьево бесплатно раздавали воду и еду.