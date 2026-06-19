В Кузбассе задержан подросток по подозрению в поджоге полицейского авто

Составлено ИИ-Ассистентъ

В последнее время зафиксировано несколько случаев, когда несовершеннолетние по указанию мошенников поджигали служебные автомобили правоохранительных органов или другие объекты. Так, в ноябре 2025 года в Химках задержан подросток, подозреваемый в поджоге служебного автомобиля у отдела полиции, а в Петербурге 15-летнему подростку предъявлено обвинение в поджоге автомобиля на Захарьевской улице. Оба, по предварительным данным, действовали по указанию неизвестных, с которыми познакомились в мессенджерах.

В Чувашии в январе 2026 года arrested 15-летний подросток был обвинен в поджоге двух автомобилей сотрудников правоохранительных органов, а 16-летняя девушка в апреле 2026 года подожгла полицейский УАЗ. В обоих случаях причиной стали указания интернет-вербовщиков (мошенников). Мошенники часто используют различные предлоги, чтобы убедить подростков совершать такие преступления, включая угрозы распространения персональных данных, обвинения в финансировании запрещенных организаций или обещания денежного вознаграждения.

Подобные действия, как правило, квалифицируются как тяжкие преступления, включая террористический акт (ст. 205 УК РФ) или умышленное уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ), и могут грозить длительными сроками лишения свободы. Следственные органы регулярно подчеркивают активизацию вербовочной деятельности со стороны злоумышленников, в том числе иностранных спецслужб, направленной на несовершеннолетних.

Позднее в Новосибирске в мае 2026 года также задержали подростка 2009 года рождения, подозреваемого в поджоге служебных автомобилей полиции, действовавшего по указанию «внешних кураторов» за денежное вознаграждение.