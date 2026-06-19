Росприроднадзор из-за жалоб жителей начал проверку актива «Черкизово» в Башкирии

Росприроднадзор начал проверку деятельности АО «Турбаслинские бройлеры» (входит в группу компаний «Черкизово») из-за жалоб жителей Стерлитамакского района. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе Южно-Уральского межрегионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее проверку контролирующих органов в отношении предприятия анонсировали муниципальные власти. Поводом послужили жалобы местных жителей на запах и нашествие мух.

Сотрудники Росприроднадзора провели выездные обследования около деревень Казадаевка и Мариинский, сообщает пресс-служба. Специалисты филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений изъяли пробы природных компонентов окружающей среды. Экспертиза позволит оценить действия птицефабрики по переработке и хранению продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственной птицы и рассчитать ущерб экологии.

Кроме того, Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора направило в прокуратуру Башкирии заявление о согласовании внеплановой выездной проверки. В отношении птицефабрики объявлено предостережении о недопустимости нарушений.

ПАО «Группа "Черкизово"» выкупило «Турбаслинские бройлеры» в конце 2022 года. В компанию входят площадки в Туймазинском и Стерлитамакском районах. В 2024 года предприятие, по данным сайта «Черкизово» произвело 80,8 тыс. тонн мяча птицы в живом весе. В прошлом году выручка «Турбаслинских бройлеров» составила 12,9 млрд руб., 99,7% доходов пришлось на продажу куриного мяса.

Идэль Гумеров