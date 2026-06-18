В Башкирии проведут комплексную проверку птицефабрики «Черкизово»

Надзорные органы проведут комплексную проверку Ашкадарской птицефабрики в Стерлитамакском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Рита Самигуллина.

По ее словам, птицефабрику, которой владеет АО «Турбаслинские бройлеры» (входит в группу компаний «Черкизово»), посетили вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов и министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов. Осмотрев действующее пометохранилище и площадку для строительства нового цеха по хранению и переработке продуктов жизнедеятельности птиц, участники встречи обсудили ситуацию о воздействии предприятия на обстановку в окружающих населенных пунктах.

После визита надзорные органы получили поручение провести проверку для установления полного соответствия птицефабрики действующим санитарным и экологическим требованиям, пояснила госпожа Самигуллина. Проверка охватит все этапы производства — от содержания птиц до утилизации отходов.

Что стало поводом для проверки, не уточняется. Администрация Стерлитамакского района в соцсетях сообщила, что после жалоб жителей на запах и нашествие мух из-за деятельности птицефабрики муниципалитет обратился к руководству предприятия, в Россельхознадзор и местную прокуратуру.

Нынешний случай — не первый, когда Ашкадарская птицефабрика становится объектом проверок из-за жалоб населения. Аналогичные надзорные мероприятия проводились в октябре 2024-го и августе 2025 года.

Идэль Гумеров