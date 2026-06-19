«Никто о тебе, мастер слова, не позаботится»

Профильные ведомства учредили специальный профессиональный стандарт для писателей. Для того чтобы ему соответствовать, необходимо обладать рядом навыков и знаний. Основная цель новации — поддержка литературы и творческих работников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, что страна потеряет таланты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В России на фоне богатой информационной повестки почти не замеченным осталось фактически беспрецедентное событие, аналогов которому сложно найти в мировой практике. С 1 сентября 2026 года не каждый сочинитель, что умеет складывать слова в предложения, писать повести, рассказы, романы или иные схожие продукты, может именоваться писателем. Приказом Минтруда и Минцифры учрежден специальный писательский профессиональный стандарт.

Для того чтобы устроиться на работу, скажем, в издательство на позицию «писатель», «прозаик» или «драматург», соискатель должен этому стандарту соответствовать. Согласно документу, писателем может быть человек с высшим образованием, который обладает соответствующими умениями и знаниями. Как минимум нужно владеть русским (родным) языком. Среди прочего также упоминается навык «сюжетно-фабульного построения литературного произведения, предназначенного для воплощения в аудиовизуальной форме».

Допустим, такая ситуация: принес современный Федор Достоевский или Лев Толстой рукопись издателю, мол, вот вам новые «Братья Карамазовы» или «Война и мир». А ему в ответ: «А вы, простите, кто такой будете? Как насчет "сюжетно-фабульного построения"? Ах, не знаете — какой же вы тогда писатель? Диплом покажите о высшем образовании — ах, нет? Тогда извините, не можем ваш труд опубликовать. Пойдите, закончите хоть курсы писательские».

Но как же так? Михаил Шолохов четыре класса гимназии окончил. Максим Горький, пролетарский классик, и вовсе по бедности был исключен даже из начального училища. Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии по литературе, не желал даже в советской школе учиться. В общем и целом, у людей творческих, не говоря уже о гениях, со стандартами всегда трудности возникали. Собственно, зачем это все нужно? — Для вашего же писательского блага. Если вы нигде не работаете, как вам прикажете гонорар по бухгалтерии проводить? Нет стандарта — нет поддержки. Никто о тебе, мастер слова, не позаботится, и пенсию ты достойную в перспективе не получишь.

Кроме того, официального писателя контролировать проще. Сложно ему будет написать что-то классово-чуждое, поскольку возникает риск лишиться государственной поддержки. Все бы хорошо, но как бы не растерять нам таланты? Развернутся все и уйдут, будут писать в стол или уедут в разные страны, в том числе и недружественные. А у нас останется одно только «сюжетно-фабульное построение для воплощения в аудиовизуальной форме».

Дмитрий Дризе