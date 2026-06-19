Добыча нефти и газа на «Сахалине-1» превысила план прежнего оператора на 20%

Добыча на нефтегазовом проекте «Сахалин-1» на 20% превысила план прежнего оператора Exxon Neftegaz американской нефтяной компании ExxonMobil. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Власти передали функции оператора «Сахалин-1» российской компании вместо ExxonMobil осенью 2022 года. «"Роснефть" перехватила управление в практически аварийной ситуации. Мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и экспорт нефти, возобновили поставки газа в Хабаровский край»,— сказал господин Сечин на годовом собрании акционеров компании (цитата по «Интерфаксу»).

В 2025 году был запущен новый объект на континентальном шельфе — Южный купол месторождения Одопту, отметил Игорь Сечин. Активное бурение одновременно на всех месторождениях началось в 2026 году. Благодаря этому удалось превысить плановые показатели добычи прежнего оператора, добавил глава «Роснефти».

Проект «Сахалин-1» включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Соглашение о реализации проекта было подписано российским правительством с ExxonMobil в 1995 году. Чайво было введено в эксплуатацию в 2005 году, Одопту — в 2010 году, Аркутун-Даги — в 2015-м.