Добыча нефти и газа на «Сахалине-1» превысила план прежнего оператора на 20%
Добыча на нефтегазовом проекте «Сахалин-1» на 20% превысила план прежнего оператора Exxon Neftegaz американской нефтяной компании ExxonMobil. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Власти передали функции оператора «Сахалин-1» российской компании вместо ExxonMobil осенью 2022 года. «"Роснефть" перехватила управление в практически аварийной ситуации. Мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и экспорт нефти, возобновили поставки газа в Хабаровский край»,— сказал господин Сечин на годовом собрании акционеров компании (цитата по «Интерфаксу»).
В 2025 году был запущен новый объект на континентальном шельфе — Южный купол месторождения Одопту, отметил Игорь Сечин. Активное бурение одновременно на всех месторождениях началось в 2026 году. Благодаря этому удалось превысить плановые показатели добычи прежнего оператора, добавил глава «Роснефти».
Проект «Сахалин-1» включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Соглашение о реализации проекта было подписано российским правительством с ExxonMobil в 1995 году. Чайво было введено в эксплуатацию в 2005 году, Одопту — в 2010 году, Аркутун-Даги — в 2015-м.
После ухода ExxonMobil из проекта «Сахалин-1» осенью 2022 года, добыча на проекте значительно упала, сократившись в 22 раза до 10 тысяч баррелей в сутки. «Роснефть», принявшая управление, потребовалось несколько месяцев, чтобы восстановить работу. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко называл уход ExxonMobil ошибкой, выгодной для США, и отмечал, что ситуация была вызвана нарушением «экономической логики американского нефтяного бизнеса» Джо Байденом.
Россия несколько раз продлевала срок продажи 30-процентной доли ExxonMobil в проекте, последний раз до 1 января 2027 года. При этом американская компания заявляла, что не планирует возвращаться в Россию, однако обсуждала с российскими властями условия урегулирования арбитражного спора об утрате своих активов на $4,6 млрд. В августе 2025 года президент Владимир Путин подписал указ, который дает возможность иностранным акционерам вернуться в проект при условии поддержки ими снятия санкций с России и выполнения других требований, таких как заключение контрактов на поставку оборудования и перечисление средств на счета проекта. Однако позднее глава правительства Михаил Мишустин уточнил, что эти условия касаются японской Sodeco и индийской ONGC, а не ExxonMobil.