УГМК построила новое здание для Екатеринбургской духовной семинарии

Екатеринбургская духовная семинария переедет в новое здание в Верхней Пышме (Свердловская область), которое построила Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений у себя в Telegram-канале. Он также рассказал, что семинария заняла третье место в рейтинге учебных заведений Русской Православной Церкви, уступив лишь Московской и Санкт-Петербургской академиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений / Telegram Фото: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений / Telegram

«Особенно важен такой результат накануне важного этапа в жизни духовной школы: переезда в новое просторное и современное здание, построенное компанией УГМК. Для меня очень важно то, что в стесненных условиях команда семинарии показала высокий результат. В новых условиях, я верю, мы сможем растить замечательных пастырей для нашей Церкви»,— сообщил митрополит.

Высокая оценка была получена благодаря успеваемости студентов и системному подходу к воспитательной работе, отметил владыка Евгений.

Напомним, 18 июня Патриарх Московский и dсея Руси Кирилл наградил директора УГМК Андрея Козицына орденом Сергия Радонежского I степени.

Мария Игнатова