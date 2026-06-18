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Патриарх наградил Андрея Козицына орденом преподобного Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил директору Уральской горно-металлургической (УГМК) Андрею Козицыну орден преподобного Сергия Радонежского I степени.

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Фото: Московская патриархия

Фото: Московская патриархия

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Фото: Московская патриархия

Фото: Московская патриархия

Андрей Козицын встретился с патриархом сегодня, 18 июня, в резиденции в Даниловском монастыре.

«Во внимание к помощи Русской Православной Церкви Святейший Владыка наградил А.А. Козицына орденом преподобного Сергия Радонежского I степени»,— указано в сообщении патриархии.

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