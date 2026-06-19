«Роснефть» выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Роснефть» (MOEX: ROSN) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 2,27 руб. на акцию, передает корреспондент «Интерфакса» с собрания. Мероприятие впервые с 2019 года проводится в очном формате.
Всего на дивидендные выплаты «Роснефть» направляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. По итогам прошлого года показатель составил 293 млрд руб. Промежуточные дивиденды — 11,56 руб. на акцию. Размер выплат за весь год достигнет 13,83 руб. на бумагу. Список тех, кто вправе получить дивиденды, сформируют до 9 июля.
Среди крупнейших акционеров компании указаны «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат «РН-НефтьКапиталИнвест», 0,76% — ООО «РН-Капитал».
Решение о дивидендах «Роснефти» за 2025 год принято на фоне общего сокращения объема дивидендных выплат российскими эмитентами. По итогам девяти месяцев 2025 года общий объем дивидендов снизился почти вдвое, до примерно 640 млрд руб., по сравнению с 1,2 трлн руб. годом ранее. Это связано с ухудшением рыночной конъюнктуры, включая падение цен на нефть, укрепление рубля и санкции, что привело к сокращению чистой прибыли нефтегазовых компаний. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии 2025 года сократилась в три раза, до 245 млрд руб., что стало основной причиной снижения рекомендованных дивидендов.
Даже на фоне общего снижения выплат, аналитики возлагают большие надежды на дивиденды по итогам третьего квартала или девяти месяцев. Ожидается, что до конца 2025 года компании выплатят чуть более 750 млрд руб. (с учетом полугодовых выплат), из которых более 160 млрд руб. придется на акции в свободном обращении (за исключением заблокированных). При этом значительная часть этих выплат — три четверти — ожидается от ЛУКОЙЛа и «Роснефти».