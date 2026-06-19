«Роснефть» выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Роснефть» (MOEX: ROSN) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 2,27 руб. на акцию, передает корреспондент «Интерфакса» с собрания. Мероприятие впервые с 2019 года проводится в очном формате.

Всего на дивидендные выплаты «Роснефть» направляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. По итогам прошлого года показатель составил 293 млрд руб. Промежуточные дивиденды — 11,56 руб. на акцию. Размер выплат за весь год достигнет 13,83 руб. на бумагу. Список тех, кто вправе получить дивиденды, сформируют до 9 июля.

Среди крупнейших акционеров компании указаны «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат «РН-НефтьКапиталИнвест», 0,76% — ООО «РН-Капитал».