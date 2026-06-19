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ГАИ Удмуртии переходит на усиленный режим работы из-за роста числа ДТП

Госавтоинспекция переходит на усиленный режим работы в Удмуртии в связи с ростом числа ДТП в регионе. Об этом сообщает 1-отдел ГАИ республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе последнего рейда было выявлено 44 административных правонарушения. В 24 случаях водители управляли автомобилями с тонировкой передних стекол, не соответствующей техническому регламенту. Еще у девяти водителей мототранспорта не оказалось прав, их средства передвижения эвакуированы.

Сотрудники ГИБДД также измеряли люфт рулевого управления с помощью специальных приборов. Если показатели превышали норму, автомобиль признавался неисправным. Водителю выписывали штраф, машину задерживали и отправляли на спецстоянку до устранения неполадок.

Напомним, по приведенной статистике зампредседателем Удмуртии Игорем Асабиным, за первые пять месяцев в Удмуртии произошло 491 ДТП (+11% год к году), в них погибло 47 человек (+20%), пострадали 610 граждан (+15%). За первую неделю июня погибло шесть человек, из них двое детей.

Карина Пырина