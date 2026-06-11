Вице-премьер Удмуртии связал высокую смертность в ДТП с нехваткой кадров в ГАИ

Одной из причин высокой смертности в ДТП в Ижевске и пригороде является кадровый дефицит в ГАИ, заявил на заседании профильной рабочей группы зампредседателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Асабин, vk Фото: Игорь Асабин, vk

«Самые проблемные точки — Ижевск и Завьяловский район. Там погибает каждый второй участник ДТП в республике. С начала года — 24 жертвы из 47.Одна из причин — кадровый дефицит в Госавтоинспекции (на этих территориях — 41%)»,— написал вице-премьер.

Еще одна причина роста количества ДТП с погибшими, озвученная господином Асабиным, — хорошие дороги, которые «провоцируют некоторых водителей на превышение скорости».

По приведенной им статистике, за первые пять месяцев в Удмуртии произошло 491 ДТП (+11% год к году), в них погибло 47 человек (+20%), пострадали 610 граждан (+15%). За первую неделю июня погибло шесть человек, из них двое детей.

«Самый острый вопрос — ДТП с несовершеннолетними водителями питбайков выросло за год в пять раз. Самому младшему пострадавшему — шесть лет. За каждым случаем — взрослые, которые купили, разрешили, не проконтролировали <...> Три уголовных дела в отношении родителей уже в суде, еще два в работе»,— добавил зампредседателя.

На заседании приняли решение установить еще 11 камер на аварийных участках (до 1 октября), дополнительно закупить два мобильных комплекса, разместить шесть камер в зоне пешеходных переходов (до 1 ноября), обустроить пять проекционных переходов (до 1 сентября).