ВСУ атаковали беспилотниками транспортный цех Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины вечером 18 июня и в ночь на 19 июня ударили беспилотниками по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (АЭС). Произошло возгорание, повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.
Зафиксировано не менее 14 ударов БПЛА. Специалисты не могут оценить ущерб из-за высокой угрозы повторных атак. «Персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта»,— указано в сообщении ЗАЭС.
17 июня ВСУ ударили по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару. Пострадали четыре человека, один погиб, сообщал мэр города Максим Пухов. Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».
Атаки на Запорожскую АЭС, включая обстрелы дронами, происходят регулярно с марта 2022 года. Ранее удары наносились по градирне, куполу одного из энергоблоков, грузовому порту, а также тренажерному центру станции и ее другим объектам. В результате прошлых атак были повреждены служебные автомобили и пострадал персонал станции, включая погибших.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно выражало серьезную обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС, называя атаки безрассудными и приводящими к повышенному риску ядерной аварии. Несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на станции, агентство часто не называет напрямую виновников обстрелов, что вызывает критику со стороны российских властей. Российская сторона заявляет, что подобные действия приближают инцидент, который затронет территории далеко за пределами Украины и России, и предупреждает о возможности симметричных ударов.