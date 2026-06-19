ВСУ атаковали беспилотниками транспортный цех Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины вечером 18 июня и в ночь на 19 июня ударили беспилотниками по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (АЭС). Произошло возгорание, повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Зафиксировано не менее 14 ударов БПЛА. Специалисты не могут оценить ущерб из-за высокой угрозы повторных атак. «Персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта»,— указано в сообщении ЗАЭС.

17 июня ВСУ ударили по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару. Пострадали четыре человека, один погиб, сообщал мэр города Максим Пухов. Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С этого же года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».