Сечин сообщил о восьмикратном росте числа частных акционеров «Роснефти»

За пять лет число частных акционеров «Роснефти» (MOEX: ROSN) увеличилось в восемь раз. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров. Он отметил, что «Роснефть» придерживается своей дивидендной политики и выделяет деньги на эти цели непрерывно с 2000 года.

«За последние пять лет количество частных инвесторов в компанию выросло более чем в восемь раз, достигнув почти 1,7 млн человек, что, на мой взгляд, подчеркивает правильность выбранного курса,— сказал господин Сечин (цитата по ТАСС).— Отмечу, что такой рост стал рекордным среди крупнейших по капитализации компаний российского фондового рынка».

Среди крупнейших акционеров компании указаны «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат «РН-НефтьКапиталИнвест», 0,76% — ООО «РН-Капитал». На сегодняшнем собрании акционеры утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 2,27 руб. на акцию.