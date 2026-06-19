Сечин сообщил о восьмикратном росте числа частных акционеров «Роснефти»
За пять лет число частных акционеров «Роснефти» (MOEX: ROSN) увеличилось в восемь раз. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров. Он отметил, что «Роснефть» придерживается своей дивидендной политики и выделяет деньги на эти цели непрерывно с 2000 года.
«За последние пять лет количество частных инвесторов в компанию выросло более чем в восемь раз, достигнув почти 1,7 млн человек, что, на мой взгляд, подчеркивает правильность выбранного курса,— сказал господин Сечин (цитата по ТАСС).— Отмечу, что такой рост стал рекордным среди крупнейших по капитализации компаний российского фондового рынка».
Среди крупнейших акционеров компании указаны «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат «РН-НефтьКапиталИнвест», 0,76% — ООО «РН-Капитал». На сегодняшнем собрании акционеры утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 2,27 руб. на акцию.
Рост числа частных инвесторов на российском фондовом рынке в последние годы является общей тенденцией, а не уникальным для «Роснефти» явлением. Например, к концу 2025 года число россиян с брокерскими счетами на Мосбирже выросло почти в пять раз за пять лет, достигнув 40,1 млн человек, что составляет больше половины экономически активного населения. В 2024 году число физлиц с брокерскими счетами увеличилось на 5,4 млн, достигнув 35,1 млн человек, а за 2022 год число физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже увеличилось на 6,1 млн человек, достигнув 22,9 млн.
Основными покупателями российских акций в 2023 году также стали частные инвесторы, что произошло в условиях ограничений по выводу капитала и низких ставок по вкладам. Общее количество частных инвесторов на Мосбирже к декабрю 2023 года достигло 29,2 млн, а их активы выросли в полтора раза, до 9,1 трлн рублей. Этот рост был поддержан общим улучшением экономической ситуации и возвращением многих крупных компаний к выплате дивидендов. При этом частные инвесторы также активно вкладывали в облигации, особенно с фиксированным купоном, что было связано с ожиданиями снижения ключевой ставки Банка России.