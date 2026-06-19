Сечин назвал сроки ввода первой очереди порта «Восток ойла»
«Роснефть» намерена ввести первую очередь порта Бухта Север проекта «Восток ойл» в сентябре 2026 года. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на собрании акционеров.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«По завершении нашей работы здесь, во Владивостоке, я спланировал посещение проекта "Восток ойл", мы обеспечим завершение стыковочных работ по нефтепроводу»,— рассказал господин Сечин (цитата по ТАСС).
Глава «Роснефти» объявил о завершении строительства нефтепровода общей протяженностью 790 км. «Построен высокотехнологичный и безопасный подводный переход через реку Енисей, который выполнен в двухниточном исполнении протяженностью по 5,7 км каждая»,— уточнил Игорь Сечин. По его словам, трубопровод проложен на глубине около 50 м с заглублением до 8 м в дно реки.
«Восток ойл» — флагманский проект «Роснефти» на Таймыре. Включает 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Там расположены 13 месторождений нефти и газа. В том числе разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые участки.
Проект «Восток Ойл» является флагманским проектом «Роснефти», претендующим на звание крупнейшего в мировой нефтегазовой отрасли, с оценочной стоимостью 12 трлн рублей на конец 2023 года. Он направлен на создание новой нефтегазовой провинции на севере Сибири и включает освоение месторождений Пайяхской группы, Западно-Иркинского участка, Восточно-Таймырского кластера, а также их объединение с Ванкорским кластером единой трубопроводной системой.
Проект предполагает создание морского порта для отгрузки нефти Северным морским путем (СМП), являющимся ключевым логистическим маршрутом для экспорта. В рамках «Восток Ойла» уже ведутся работы по строительству нефтеперекачивающих станций «Сузун» и «Пайяха», а также дноуглубительные работы и укрепление береговой линии морского порта «Бухта Север». Правительство РФ выделяет более 3,6 млрд рублей на строительство этого нефтяного терминала, который должен стать крупнейшим в России и способствовать увеличению грузоперевозок по СМП до 80 млн тонн к 2024 году.
Смена руководства в «Восток Ойл», когда Андрей Лазеев сменил Владимира Чернова, произошла из-за стремления «Роснефти» ускорить развитие и освоение месторождений проекта. Кроме того, «Роснефть» является одним из основных грузоотправителей по Северному морскому пути, и проект «Восток Ойл» значительно повлияет на грузопоток.