В Туве при пожаре в общежитии пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в общежитии Тувинского госуниверситета в Кызыле. Еще 77 человек были эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, общежитие Тувинского государственного университета в Кызыле загорелось ночью. По прибытии на место пожарные обнаружили сильное задымление трех верхних этажей здания. Огонь быстро потушили. Пострадавших госпитализировали. Один из них — с термическими ожогами кистей рук и правого бедра первой и второй степени.

Причиной возгорания предварительно стал «аварийный режим работы электрического оборудования и сетей, вызванный перегрузкой электросети», сообщили в МЧС. Пожар тушили 22 человека с привлечением семи единиц техники.