Челябинец напал с ножом на двух прихожанок в храме

В одном из храмов Челябинска 24-летний местный житель напал с ножом на двух прихожанок. Его задержала полиция, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 15 февраля в церкви Иконы Божией Матери «Нечаянная радость», расположенной на территории городской больницы №1. По данным Ирины Волк, нападение случилось вскоре после ссоры между посетителями храма. Пострадавших госпитализировали.

Установлено, что челябинец состоит на учете в специализированном медучреждении. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ольга Воробьева