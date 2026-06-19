За ночь над Россией сбили 133 беспилотника

Силы ПВО с 20:00 мск до 07:00 мск сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Московской областями, Крымом и Черным морем.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что над регионом за ночь сбили семь дронов. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь писал, что беспилотники уничтожали в Чертковском и Миллеровском районах, однако количество дронов он не уточнил. Над Крымом сбили два дрона. Около 6:00 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки ВСУ. Над Тульской областью сбили три БПЛА, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев. В остальных регионах ситуацию оперативно не прокомментировали.