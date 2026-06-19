Полиция Германии расследует нападение на депутата АдГ
Полиция немецкого города Росток расследует возможное нападение на депутата ландтага Мекленбурга — Передней Померании от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Михаэля Майстера. Об этом сообщило городское управление полиции.
Фото: AfD-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern
По предварительной информации, нападение произошло на улице Блайхерштрассе около 23:50. К 51-летнему Михаэлю Майстеру подошли двое неизвестных мужчин и, по версии правоохранительных органов, применили к нему физическую силу. В результате законодатель повредил руку.
В апреле социологическая служба INSA зафиксировала рекордный уровень популярности АдГ — согласно опросу для издания Bild, он составил 28%. Кроме того, в июне канцлер Фридрих Мерц выступил с резкой критикой в адрес представителей АдГ из-за их позиции по вопросу Украины, публично обвинив депутатов в посещении официальных приемов в Москве.
Нападение на депутата от АдГ в Ростоке является частью серии инцидентов, когда политики разных партий в Германии становятся жертвами физического насилия, особенно перед выборами. Например, 8 июня 2024 года в Дрездене неизвестный ударил депутата АдГ по лицу, а 17 мая другого депутата этой партии атаковали в Шверин по политическим мотивам. 7 мая была избита представительница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Дрездене. Также в Мангейме в июне 2024 года мигрант напал с ножом на политика АдГ, развешивавшего предвыборные плакаты, а 3 мая 2024 года тяжело ранили кандидата от СДПГ Маттиаса Экке, когда он расклеивал плакаты.
За последние месяцы в Германии участились нападения на политиков и представителей власти, что привело к ужесточению миграционных правил, инициированному канцлером Олафом Шольцем. В то же время популярность АдГ растет: в 2026 году социологическая служба INSA зафиксировала рекордный уровень поддержки в 28%, а в 2023 году она впервые опередила социал-демократов и смогла продвинуть своих кандидатов на руководящие должности в некоторых землях. Партия описывается как правопопулистская, ультраправая, и иногда правоэкстремистская, привлекающая внимание Федерального ведомства по защите конституции. Немецкие политики договорились не сотрудничать с АдГ.