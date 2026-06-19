Полиция Германии расследует нападение на депутата АдГ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Нападение на депутата от АдГ в Ростоке является частью серии инцидентов, когда политики разных партий в Германии становятся жертвами физического насилия, особенно перед выборами. Например, 8 июня 2024 года в Дрездене неизвестный ударил депутата АдГ по лицу, а 17 мая другого депутата этой партии атаковали в Шверин по политическим мотивам. 7 мая была избита представительница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Дрездене. Также в Мангейме в июне 2024 года мигрант напал с ножом на политика АдГ, развешивавшего предвыборные плакаты, а 3 мая 2024 года тяжело ранили кандидата от СДПГ Маттиаса Экке, когда он расклеивал плакаты.

За последние месяцы в Германии участились нападения на политиков и представителей власти, что привело к ужесточению миграционных правил, инициированному канцлером Олафом Шольцем. В то же время популярность АдГ растет: в 2026 году социологическая служба INSA зафиксировала рекордный уровень поддержки в 28%, а в 2023 году она впервые опередила социал-демократов и смогла продвинуть своих кандидатов на руководящие должности в некоторых землях. Партия описывается как правопопулистская, ультраправая, и иногда правоэкстремистская, привлекающая внимание Федерального ведомства по защите конституции. Немецкие политики договорились не сотрудничать с АдГ.