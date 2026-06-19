WSJ: Пентагон запросил у Конгресса на покрытие убытка от войны в Иране $80 млрд

Пентагону необходимо $80 млрд для покрытия материальных потерь от нападения на Иран, такую сумму запросил у конгрессменов в ходе телефонных разговоров замглавы Пентагона США Стивен Файнберг. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Wall Street Journal.

Чиновники военного ведомства признают, что еще до осени у Пентагона могут закончиться средства на проведение операций, поэтому просят конгрессменов принять новый законопроект о военных расходах. Законодатели в ответ требуют от администрации президента США Дональда Трампа предоставить полную информацию о расходах на операцию против Ирана, пишет газета.

Также сообщается, что в Конгрессе подозревают, что были израсходованы ценные боеприпасы, которые могут понадобиться в других частях мира.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. 15 июня США и Иран объявили о заключении договоренности. Подписание меморандума о взаимопонимании должно состояться в Женеве 19 июня.

Эрнест Филипповский