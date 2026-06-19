WSJ: Пентагон запросил у Конгресса на покрытие убытка от войны в Иране $80 млрд
Пентагону необходимо $80 млрд для покрытия материальных потерь от нападения на Иран, такую сумму запросил у конгрессменов в ходе телефонных разговоров замглавы Пентагона США Стивен Файнберг. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Wall Street Journal.
Чиновники военного ведомства признают, что еще до осени у Пентагона могут закончиться средства на проведение операций, поэтому просят конгрессменов принять новый законопроект о военных расходах. Законодатели в ответ требуют от администрации президента США Дональда Трампа предоставить полную информацию о расходах на операцию против Ирана, пишет газета.
Также сообщается, что в Конгрессе подозревают, что были израсходованы ценные боеприпасы, которые могут понадобиться в других частях мира.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. 15 июня США и Иран объявили о заключении договоренности. Подписание меморандума о взаимопонимании должно состояться в Женеве 19 июня.
Запрос Пентагона на 80 млрд долларов на покрытие убытков от конфликта в Иране отражает значительные финансовые затраты, связанные с операцией, которая началась 28 февраля. Ранее, уже в апреле, Пентагон сообщал, что на военную операцию в Иране США потратили 25 млрд долларов, при этом независимые эксперты и CNN оценивали реальные затраты значительно выше — в 30 млрд долларов к началу апреля и 40-50 млрд долларов с учетом восстановления военных объектов соответственно. Значительная часть расходов пришлась на боеприпасы и замену оборудования.
Эта высокая стоимость является частью более широкой картины финансовых претензий, поскольку Иран также требует компенсации за ущерб, нанесенный американо-израильской операцией, и закрытия американских баз в странах Персидского залива. ОАЭ, в свою очередь, выразили обеспокоенность экономическими последствиями конфликта и запросили у США финансовую поддержку на случай дальнейшего кризиса, поскольку блокада Ормузского пролива нанесла серьезный удар по их нефтегазовой инфраструктуре, лишив возможности экспортировать нефть и вынуждая их рассматривать использование других валют, включая китайский юань.
Центральное командование ВС США еще в марте исходило из того, что операция может затянуться до осени, а эксперты отмечали, что администрация Трампа не имела четкого плана завершения конфликта. Военная операция США и Израиля против Ирана уже внесла изменения в облик Ближнего Востока, по словам Дональда Трампа, усиливая американское влияние, однако стороны по-разному трактуют достигнутые соглашения. Недоверие сохраняется, и возможность возобновления боевых действий остается, особенно если Иран откажется от своих обязательств.