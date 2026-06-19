Число застрявших в горах Японии туристов в 2025 году превысило 3,6 тыс.
Полиция Японии опубликовала данные о чрезвычайных происшествиях в туристическом сезоне 2025 года. Оказалось, что своеобразный рекорд установлен в горах, где количество «застрявших» достигло 3623, сообщает агентство Kyodo News.
Число таких случаев выросло на 266 по сравнению с предыдущим годом и стало самым высоким с начала ведения статистики в 1961 году. Отмечается, что среди попавших в сложные ситуации было 246 интуристов, что также является рекордным показателем.
Люди в возрасте 60 лет и старше составляли 47,6% попавших в экстренные ситуации. Погибли или пропали без вести в горах 332 человека. Ранения и травмы получили 1480 человек.
Рост числа туристов является частью общей тенденции увеличения туристического потока в Японию. В 2025 году страну посетило рекордное число туристов — 42,7 млн человек. Это произошло на фоне упрощения визового режима для россиян и увеличения числа транзитных рейсов через Китай и Ближний Восток, а также на фоне ослабления иены, что сделало путешествия дешевле. С января по октябрь 2025 года количество россиян, посетивших Японию, выросло вдвое, почти до 160 тысяч человек. При этом Япония привлекает туристов круглый год, включая период цветения сакуры и осенних клёнов, а также горнолыжные курорты.
Однако такой рост турпотока приводит к увеличению проблем. Например, на горе Фудзи с 2024 года введены новые правила для восхождения: плата в 2000 иен и ограничение на 4 тысячи туристов в день из-за большого спроса и опасений за природу и безопасность. Проблемы с безопасностью не ограничиваются горами, в стране также наблюдается дефицит рабочей силы, что приводит к внедрению роботов в аэропорту Токио для обслуживания багажа, поскольку приток туристов значительно вырос.