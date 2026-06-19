Число застрявших в горах Японии туристов в 2025 году превысило 3,6 тыс.

Полиция Японии опубликовала данные о чрезвычайных происшествиях в туристическом сезоне 2025 года. Оказалось, что своеобразный рекорд установлен в горах, где количество «застрявших» достигло 3623, сообщает агентство Kyodo News.

Число таких случаев выросло на 266 по сравнению с предыдущим годом и стало самым высоким с начала ведения статистики в 1961 году. Отмечается, что среди попавших в сложные ситуации было 246 интуристов, что также является рекордным показателем.

Люди в возрасте 60 лет и старше составляли 47,6% попавших в экстренные ситуации. Погибли или пропали без вести в горах 332 человека. Ранения и травмы получили 1480 человек.

Эрнест Филипповский