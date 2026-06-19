Три человека погибли после удара США по судну в Тихом океане
Военнослужащие Южного командования ВС США 18 июня нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. Как указано в сообщении командования, судно эксплуатировалось организациями, признанными террористическими, и следовало по известным маршрутам наркотрафика.
В результате удара погибли три человека. По информации AP News, число погибших в результате нападений американских военных на суда с осени 2025 года достигло как минимум 211 человек. Агентство уточняет, что военные при этом не предоставляют доказательств причастности судов к наркоторговле.
Предыдущий удар по судну с предполагаемыми наркотеррористами был нанесен16 июня. В ходе этой операции был убит один мужчина, еще двое выжили.
США начали операцию «Южное копье» по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке в ноябре 2025 года. Эти действия проводятся в Тихом океане и Карибском море, направлены на ликвидацию «наркотеррористов» и обеспечение безопасности США от наркотиков. Ударам подвергаются суда, которые, по данным американской разведки, перевозят наркотики.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что наркокартели пришли к власти в Мексике, и обещал бороться с ними не только на море, но и на суше. Он утверждает, что после начала ударов поток наркотиков в США сократился на 94%. Тем не менее, ООН осудила удары американских военных, указывая, что борьба с незаконным оборотом наркотиков — это задача правоохранительных органов, а не военных, и призвала США прекратить подобные нападения.