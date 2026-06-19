FТ: Иран получит доступ к замороженным $6 млрд для покупки товаров США

Администрация США позволит Ирану получить доступ к $6 млрд его нефтяных доходов, хранящихся в Катаре, для покупки гуманитарных и не подпадающих под санкции товаров из США в рамках соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации издания, разморозка средств будет происходить поэтапно, с начала 60-дневных переговоров, а также напрямую зависеть от открытия Ормузского пролива. Тегеран сможет потратить данные деньги исключительно на закупку американской продукции, добавил источник FT.

В Белом доме отказались комментировать этот вопрос, но подтвердили готовность разморозить часть активов при условии «надлежащего поведения» Ирана.

Упомянутые $6 млрд ранее находились в Южной Корее и были переведены в Доху в сентябре 2023 года при администрации бывшего президента Джо Байдена. Однако после атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября того же года и обострения отношений Ирана с Западом Тегеран так и не смог воспользоваться этими деньгами, отмечает FT.