FТ: Иран получит доступ к замороженным $6 млрд для покупки товаров США
Администрация США позволит Ирану получить доступ к $6 млрд его нефтяных доходов, хранящихся в Катаре, для покупки гуманитарных и не подпадающих под санкции товаров из США в рамках соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает Financial Times (FT).
По информации издания, разморозка средств будет происходить поэтапно, с начала 60-дневных переговоров, а также напрямую зависеть от открытия Ормузского пролива. Тегеран сможет потратить данные деньги исключительно на закупку американской продукции, добавил источник FT.
В Белом доме отказались комментировать этот вопрос, но подтвердили готовность разморозить часть активов при условии «надлежащего поведения» Ирана.
Упомянутые $6 млрд ранее находились в Южной Корее и были переведены в Доху в сентябре 2023 года при администрации бывшего президента Джо Байдена. Однако после атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября того же года и обострения отношений Ирана с Западом Тегеран так и не смог воспользоваться этими деньгами, отмечает FT.
Разморозка $6 млрд, хранящихся в Катаре, является частью давнего соглашения между США и Ираном, предусматривающего обмен заключенными и возможность использования средств Тегераном для покупки гуманитарных товаров, не подпадающих под американские санкции. Эти средства были переведены в Катар из Южной Кореи в сентябре 2023 года, но Иран не мог ими воспользоваться из-за обострения отношений с Западом после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября того же года.
История с замороженными активами и санкциями длится долгие годы. Так, первые санкции США против Ирана были введены еще в 1979 году. Западные санкции действовали 43 года, и Иран неоднократно требовал их снятия, в том числе в обмен на ограничение ядерной программы. Общая сумма замороженных иранских активов по всему миру может достигать $100 млрд, из которых до $50 млрд хранятся в Китае, $15 млрд в Ираке, по $7 млрд в Индии и Южной Корее, а также другие суммы в Катаре, Японии, США и Люксембурге. Власти Ирана не рассчитывают на скорую разморозку всех активов, а нацелены на освобождение примерно четверти из них, около $24 млрд.
Эта разморозка активов является частью более широких переговоров между США и Ираном, которые неоднократно касались вопросов ядерной программы, санкций и безопасности в регионе, включая разблокировку Ормузского пролива. Соглашение, согласно источникам, может быть выгодно обеим сторонам: Иран получает доступ к необходимым средствам, а США частично нормализуют отношения и снижают напряженность в регионе. Одним из важных пунктов обсуждаемых соглашений может быть требование отказа Ирана от разработки ядерного оружия, что является давней целью США.