Китай изучает экосистему акватории к востоку от Тайваня
К востоку от острова Тайвань проведено морское экологическое исследование для всестороннего понимания особенностей морской среды принадлежащей КНР акватории, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство природных ресурсов КНР.
Исследовательское судно «Сянъянхун-22» подведомственного министерству Управления по Восточно-Китайскому морю работало в том районе 16—18 июня. В ходе исследования собраны данные о морской экологической нише, представителях птиц и китообразных, химическом составе воды и гидрометеорологических условиях.
В министерстве отмечают, что исследование заложило фундамент в изучении состояния ключевых сред и экосистем, а также обеспечило научную основу для работы по сохранению биоразнообразия в данной морской зоне.
Изучение акватории к востоку от Тайваня является частью более широкой морской стратегии Китая. Китай лидирует в сфере морской хозяйственной деятельности и обладает мощным научно-исследовательским флотом. В последние годы Китай значительно активизировал изучение океанского дна за пределами своих территориальных вод не только в Восточно-Китайском море, но и в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах, используя для этого гражданские суда с научными целями, но при этом собирая данные, которые могут быть использованы и в военных или разведывательных целях. Так, согласно экспертам и ученым, Китай исследует рельеф дна, силу и направление течений, плотность воды и содержание микроэлементов.
Эти исследования направлены на повышение военного потенциала, поскольку данные о морских течениях и плотности воды помогают определить оптимальные маршруты для бесшумного движения подводных лодок. Масштабная программа картографирования и мониторинга подводной среды включает десятки научно-исследовательских судов и сотни датчиков и имеет решающее значение в случае военного конфликта с США и их союзниками. Китай заявляет о гражданских целях таких исследований, включая разведку рыбных промыслов и районов добычи полезных ископаемых, однако, эксперты указывают на явную двойную функцию этих данных.