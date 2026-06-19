Китай изучает экосистему акватории к востоку от Тайваня

Составлено ИИ-Ассистентъ

Изучение акватории к востоку от Тайваня является частью более широкой морской стратегии Китая. Китай лидирует в сфере морской хозяйственной деятельности и обладает мощным научно-исследовательским флотом. В последние годы Китай значительно активизировал изучение океанского дна за пределами своих территориальных вод не только в Восточно-Китайском море, но и в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах, используя для этого гражданские суда с научными целями, но при этом собирая данные, которые могут быть использованы и в военных или разведывательных целях. Так, согласно экспертам и ученым, Китай исследует рельеф дна, силу и направление течений, плотность воды и содержание микроэлементов.

Эти исследования направлены на повышение военного потенциала, поскольку данные о морских течениях и плотности воды помогают определить оптимальные маршруты для бесшумного движения подводных лодок. Масштабная программа картографирования и мониторинга подводной среды включает десятки научно-исследовательских судов и сотни датчиков и имеет решающее значение в случае военного конфликта с США и их союзниками. Китай заявляет о гражданских целях таких исследований, включая разведку рыбных промыслов и районов добычи полезных ископаемых, однако, эксперты указывают на явную двойную функцию этих данных.