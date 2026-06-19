Правительство и оппозиция Венесуэлы договариваются «о переходе к демократии»
Члены временного правительства Венесуэлы встретились с представителями оппозиции, чтобы наметить «дорожную карту диалога о переходе к демократии», сообщает AFP со ссылкой на представителя Госдепартамента США Томми Пиготта.
Встречу главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса и бывшего депутата от оппозиции Диноры Фигера, которая накануне вернулась в Каракас после восьми лет изгнания, Госдеп считает «первым шагом в том, что станет продуманным процессом по созданию свободного и открытого венесуэльского общества».
65-летняя Динора Фигера, член партии «Справедливость прежде всего», возглавляла Национальную ассамблею в 2015 году, а в 2018-м уехала из страны, как считают в США, из-за «угроз и преследований».
По возвращении она дистанцировалась от лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо, которая недавно выступила с собственной инициативой по проведению такого рода переговоров, отмечает агентство. «В настоящее время я откликаюсь на приглашение Государственного департамента (США,— "Ъ") взять на себя все эти задачи... что касается создания заслуживающего доверия Национального избирательного совета»,— заявила она журналистам в аэропорту.
Хорхе Родригес является братом временного президента страны Делси Родригес, пришедшей к власти после похищения американцами избранного главы государства Николаса Мадуро.
Переговоры между венесуэльскими властями и оппозицией, в которых посредниками выступают США, не являются новым явлением. Ранее уже были попытки диалога, включая секретные переговоры в 2023 году о возможной отставке Николаса Мадуро в обмен на снятие с него обвинений в «наркотерроризме». Тогда венесуэльская сторона отказалась от сделки. Также в октябре 2023 года правительство и оппозиция Венесуэлы подписали Барбадосские соглашения о возобновлении диалога и организации выборов в 2024 году, которые открыли путь к временному ослаблению санкций США против венесуэльского нефтегазового сектора. Однако в январе Мадуро заявил, что Барбадосское соглашение было «смертельно ранено».
США продолжали настаивать на «возвращении страны на путь демократии» после выборов 28 июля 2024 года, не признавая их и усиливая давление на Мадуро. В ноябре 2025 года сообщалось о закрытых переговорах между США и Венесуэлой, где Мадуро выражал готовность уйти в отставку с отсрочкой в «пару лет», но Белый дом отклонил это предложение, посчитав любую задержку неприемлемой. Позже, в феврале 2025 года, переговоры между спецпосланником президента США и венесуэльскими властями касались освобождения задержанных американцев и депортации венесуэльских мигрантов, что демонстрировало различие взглядов сторон на дальнейшее развитие отношений.