Галибаф: Иран «даст пощечину» США в случае нарушения договора

Составлено ИИ-Ассистентъ

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписанный 17 июня 2026 года, призван завершить «горячую фазу» конфликта на Ближнем Востоке. Этот документ, названный Исламабадским соглашением, вступил в силу немедленно и открыл 60-дневный период переговоров по более широкому урегулированию, хотя изначально подписание в Швейцарии планировалось на 19 июня. Представители Ирана, включая МИД, подчеркивали, что меморандум может быть аннулирован, если его условия не будут в полной мере соблюдаться.

Соглашение предусматривает деблокирование Ормузского пролива Ираном и снятие морской блокады с его портов со стороны США. Также оно закладывает основу для дальнейших переговоров о важных вопросах, таких как ядерная программа Ирана и отмена санкций со стороны США. Президент США Дональд Трамп при этом указывал, что основные переговоры еще впереди, но подчеркивал отсутствие у Ирана ядерного оружия. Документ содержит пункты о компенсации убытков от бомбардировок и снятии поэтапных санкций.

Тегеран настаивает на праве использовать атомную промышленность, хотя и готов к соглашению, исключающему ядерное оружие. Предыдущая «ядерная сделка» 2015 года, из которой США вышли в 2018 году при Дональде Трампе, предусматривала ограничение обогащения урана в обмен на снятие санкций. Нынешнее соглашение демонстрирует готовность сторон к диалогу для урегулирования затяжного конфликта в регионе, влияющего на мировую экономику и энергетические рынки.