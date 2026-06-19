«Ведомости»: в федеральный список КПРФ на выборах в Госдуму войдут 15 человек

Федеральная часть списка КПРФ на выборах в Госдуму будет состоять из 15 человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Финальное решение будет принято на съезде партии 20 июня.

По словам собеседников издания, кроме председателя КПРФ, 81-летнего Геннадия Зюганова, первая тройка будет состоять из главы Хакасии, 38-летнего Валентина Коновалова, и первого зампреда ЦК, 49-летнего Юрия Афонина.

В список также могут включить депутатов Госдумы Ивана Мельникова (первый заместитель Зюганова), заместителей Дмитрия Новикова и Владимира Кашина, координатора фракции Николая Коломейцева, кандидата в президенты Николая Харитонова, Казбека Тайсаева, Алексея Куринного и Юрия Синельщикова.

Кроме того, среди кандидатов могут оказаться председатели комитетов по вопросам собственности Сергей Гаврилов и по делам СНГ Леонид Калашников, а также главред газеты «Правда» Борис Комоцкий и секретарь ЦК Мария Дробот.

Как уточнили источники газеты, в общефедеральную часть списка не войдет секретарь саратовского обкома и видеоблогер-миллионник Николай Бондаренко. По информации «Ведомостей», он, скорее всего, будет включен в территориальную группу Пермского края и Удмуртии. В феврале 2022 года Николая Бондаренко досрочно лишили мандата депутата Саратовской облдумы за нарушения в декларации о доходах. По данным прокуратуры, в 2020 году он сокрыл часть донатов, полученных от пользователей YouTube.