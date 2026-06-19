Российский рапирист Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы

Россиянин Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию. В полуфинале он уступил французскому спортсмену Рафаэлю Савину со счетом 11:15.

Турнир проходит во Франции. Российские спортсмены участвуют в нем в нейтральном статусе. Ранее российская саблистка Яна Егорян завоевала на чемпионате Европы серебряную медаль, Владислава Пенюшкина — бронзовую.

Антону Бородачеву 26 лет. В 2021 году на Олимпиаде в Токио он стал серебряным призером, а в 2025-м завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы. Обе награды завоеваны в командных турнирах.