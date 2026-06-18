Иран откроет бесплатный проход по Ормузскому проливу после подписания сделки с США

Иран не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив с коммерческих судов в течение 60 дней с момента подписания меморандума с США. Об этом заявил Секретариат Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики.

В сообщении говорится, что суда в течение этого срока смогут проходить через водный коридор согласно определенному маршруту и расписанию. Для этого им нужно будет подать запрос в Управление по делам пролива Персидского залива. Утверждается, что рассматривать заявки будут оперативно.

«В соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании в течение 60 дней с заявителей не будут взиматься никакие сборы или платежи»,— указано в тексте (цитата по PressTV). Все расходы, связанные с транзитом судов, возьмет на себя иранское правительство.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. С этого момента начинаются 60-дневные переговоры по финализации документа. Согласно пятому пункту договора, Исламская Республика «приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов в течение 60 дней только из Персидского залива в Оманский пролив и обратно». Вопросы будущего регулирования Ормузского пролива Иран будет обсуждать с Оманом и другими странами Персидского залива.