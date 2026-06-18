Иран откроет бесплатный проход по Ормузскому проливу после подписания сделки с США
Иран не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив с коммерческих судов в течение 60 дней с момента подписания меморандума с США. Об этом заявил Секретариат Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики.
В сообщении говорится, что суда в течение этого срока смогут проходить через водный коридор согласно определенному маршруту и расписанию. Для этого им нужно будет подать запрос в Управление по делам пролива Персидского залива. Утверждается, что рассматривать заявки будут оперативно.
«В соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании в течение 60 дней с заявителей не будут взиматься никакие сборы или платежи»,— указано в тексте (цитата по PressTV). Все расходы, связанные с транзитом судов, возьмет на себя иранское правительство.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. С этого момента начинаются 60-дневные переговоры по финализации документа. Согласно пятому пункту договора, Исламская Республика «приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов в течение 60 дней только из Персидского залива в Оманский пролив и обратно». Вопросы будущего регулирования Ормузского пролива Иран будет обсуждать с Оманом и другими странами Персидского залива.
Подписание меморандума между США и Ираном 18 июня стало результатом переговоров, в ходе которых уже 14 июня американская администрация заявляла о достижении соглашения, обязывающего Иран не взимать плату за проход через Ормузский пролив. На фоне этих переговоров наблюдалось частичное возобновление судоходства, о чём 11 апреля сообщал CNN, указывая на проход китайских судов. При этом с начала марта 2026 года несколько крупнейших мировых логистических и танкерных компаний приостановили движение через пролив из-за угрозы нападений от иранских сил, что привело к скоплению более 250 судов у побережья ОАЭ и между Оманом и Ираном.
Ранее иранский парламент рассматривал закон о введении платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, а Иран и Оман обсуждали создание постоянной системы сбора платы, оформленной как плата за "морские услуги". США, в свою очередь, настаивали на недопустимости взимания платы, считая Ормузский пролив международным водным путем. Американские нефтекомпании даже выступили против такого положения, опасаясь роста издержек. Хотя меморандум предусматривает 60-дневный бесплатный проход, вице-президент США выразил надежду, что пролив останется открытым для бесплатного прохода на более длительный срок.