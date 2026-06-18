Умер художник-постановщик мультфильма «Очень синяя борода» Игорь Макаров

Советский и российский художник-мультипликатор, шаржист и карикатурист Игорь Макаров умер в возрасте 83 лет. О его смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, в котором он состоял. Господин Макаров участвовал в создании мультфильмов «Очень синяя борода», «Пес в сапогах», «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы», «Йоксель-Моксель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Игорь Макаров окончил Строгановское училище в 1968 году. С 1968 по 1977 год работал художником-постановщиком на телевидении, создавал декорации для программ «Артлото», «Вокруг смеха», «Бенефис». С 1995 года был главным художником телекомпании REN TV. В мультипликации сотрудничал с режиссерами Владимиром Самсоновым и Ефимом Гамбургом.