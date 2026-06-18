Трамп призвал Ближний Восток поддержать переговоры США и Ирана
США призывают все страны на Ближнем Востоке «сохранить приверженность» тому, чтобы американо-иранские переговоры прошли успешно. Об этом заявил президент Дональд Трамп.
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«Соединенные Штаты привержены делу мира <...> Рынки в восторге от происходящего: цены на нефть стремительно падают, а фондовые индексы растут»,— написал он в Truth Social. По его словам, в Вашингтоне ожидают полного прекращения огня по всем фронтам, включая противостояние Израиля и шиитской группировки «Хезболла».
18 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал скан меморандума о взаимопонимании с США, подписанный Дональдом Трампом. Документ предполагает снятие морской блокады с иранских портов и свободный транзит судов через Ормузский пролив. Окончательную версию договоренности стороны будут обсуждать в течение 60 дней.
После первых заявлений Дональда Трампа о достижении сделки с Ираном 15 июня ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показали существенный рост: южнокорейский KOSPI прибавил 5,2%, японский Nikkei 225 — 4,99%, тайваньский TAIEX — 2,8%, шанхайский SSE — 1,6%, австралийский ASX 200 — 1,25%, индийский BSE — 1%. Американские фондовые индексы в тот день также росли: S&P 500 прибавил 1,7%, Dow Jones Industrial Average — 1,3%, Nasdaq Composite — 2,7%.
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, предусматривающий прекращение военных действий, разблокировку Ормузского пролива и снятие морской блокады с иранских портов, является кульминацией длительного и сложного переговорного процесса. Переговоры, часто непрямые и проходившие через посредников, таких как Пакистан и Оман, велись между сторонами с апреля 2025 года. Эти дипломатические усилия были направлены на урегулирование вопросов, касающихся иранской ядерной программы, снятия санкций и нормализации судоходства.
Прогресс в переговорах неоднократно прерывался обострениями конфликта на Ближнем Востоке, включая удары по иранским ядерным объектам и угрозы со стороны США возобновить бомбардировки в случае отсутствия сделки. Изначально соглашение планировалось подписать 14 июня, но иранская сторона опровергла готовность к этому, ссылаясь на незавершенность согласования документа. В Вашингтоне же существовало стремление завершить боевые действия, что было важным элементом внешней политики Трампа. Сам меморандум рассматривается как декларация о намерениях, переводящая конфликт из военной фазы в дипломатическую, но не устраняющая принципиальные разногласия полностью.
Значительным препятствием на пути к полному взаимопониманию остаётся разногласие по поводу иранской ядерной программы. Хотя Тегеран подтверждает отказ от разработки ядерного оружия, вопросы об обогащении урана и доступе к замороженным активам остаются предметом споров. Также противоречивы позиции сторон относительно Ливана: иранская сторона настаивает на полном прекращении огня, в то время как Израиль, поддерживаемый США, сохраняет за собой право на ответные удары по "Хезболле".