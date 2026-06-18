Трамп призвал Ближний Восток поддержать переговоры США и Ирана

США призывают все страны на Ближнем Востоке «сохранить приверженность» тому, чтобы американо-иранские переговоры прошли успешно. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Соединенные Штаты привержены делу мира <...> Рынки в восторге от происходящего: цены на нефть стремительно падают, а фондовые индексы растут»,— написал он в Truth Social. По его словам, в Вашингтоне ожидают полного прекращения огня по всем фронтам, включая противостояние Израиля и шиитской группировки «Хезболла».

18 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал скан меморандума о взаимопонимании с США, подписанный Дональдом Трампом. Документ предполагает снятие морской блокады с иранских портов и свободный транзит судов через Ормузский пролив. Окончательную версию договоренности стороны будут обсуждать в течение 60 дней.

После первых заявлений Дональда Трампа о достижении сделки с Ираном 15 июня ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показали существенный рост: южнокорейский KOSPI прибавил 5,2%, японский Nikkei 225 — 4,99%, тайваньский TAIEX — 2,8%, шанхайский SSE — 1,6%, австралийский ASX 200 — 1,25%, индийский BSE — 1%. Американские фондовые индексы в тот день также росли: S&P 500 прибавил 1,7%, Dow Jones Industrial Average — 1,3%, Nasdaq Composite — 2,7%.