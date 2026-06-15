Азиатские фондовые рынки резко выросли благодаря новостям о сделке США и Ирана

15 июня утром ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показали существенный рост на новостях о достижении мирных договоренностей между США и Ираном. Южнокорейский KOSPI прибавил 5,2%, японский Nikkei 225 — 4,99%, тайваньский TAIEX — 2,8%, шанхайский SSE — 1,6%, австралийский ASX 200 — 1,25%, индийский BSE — 1%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что «сделка с Исламской Республикой Иран достигнута».

Среди компаний лидерами роста оказались акции высокотехнологичных производителей: японский Softbank прибавил 10%, корейский Samsung Electronics — 6,4%, тайваньский TSMC — 2,8%. Объясняя заметный рост высокотехнологических акций, директор по азиатским инвестициям в управляющей компании BNP Paribas Asset Management Екатерина Бигос сообщила телеканалу CNBC, что «инвесторы в целом пытаются перебалансировать некоторые части своих активов, при этом многие все еще хотят оставаться в гонке искусственного интеллекта».

Евгений Хвостик