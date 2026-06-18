ТЦ «Белая Дача» в Котельниках возобновит работу после пожара

Попавший под атаку украинских БПЛА торговый центр «МЕГА Белая Дача» в Котельниках возобновит работу в обычном режиме 19 июня. Об этом говорится на сайте торгового комплекса.

Торговый центр закрыли по техническим причинам утром 18 июня после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье: обломки БПЛА упали на его крышу, что привело к пожару.

Всего за ночь и утро силы ПВО в регионе сбили 190 беспилотников на подлете к столице. Это была крупнейшая атака БПЛА на столицу с начала СВО. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили. Пострадали 17 человек, включая двух детей.