ТЦ «Белая Дача» в Котельниках возобновит работу после пожара
Попавший под атаку украинских БПЛА торговый центр «МЕГА Белая Дача» в Котельниках возобновит работу в обычном режиме 19 июня. Об этом говорится на сайте торгового комплекса.
Торговый центр закрыли по техническим причинам утром 18 июня после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье: обломки БПЛА упали на его крышу, что привело к пожару.
Всего за ночь и утро силы ПВО в регионе сбили 190 беспилотников на подлете к столице. Это была крупнейшая атака БПЛА на столицу с начала СВО. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили. Пострадали 17 человек, включая двух детей.
Упомянутая атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 июня 2026 года привела к повреждениям не только ТЦ «Белая Дача», но и других объектов. В Подмосковье дрон попал в многоквартирный дом в Жуковском, а в Люберцах были повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект. Аналогично, нефтеперерабатывающий завод в Капотне также подвергся атаке нескольких беспилотников, и обломки дрона повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод».
В связи с массированной атакой были введены ограничения на работу московских аэропортов — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — для обеспечения безопасности полетов. Эти аэропорты временно приостанавливали прием и отправку рейсов, однако Шереметьево уже возобновил работу. Подобные инциденты, когда атаки беспилотников нарушают работу аэропортов и приводят к повреждениям различных объектов, наблюдались и ранее, например, в Новороссийске, Саратове.