Путин высоко оценил организацию саммита Россия — АСЕАН в Казани

Президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проведен на лучшем международном уровне. Глава государства также отметил, что иностранные делегации высоко оценили прием в столице Татарстана, передают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, премьер-министр Малайзии Анвар бин Ибрагим, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, президент России Владимир Путин, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг и председатель правительства Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, премьер-министр Малайзии Анвар бин Ибрагим, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, президент России Владимир Путин, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг и председатель правительства Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все, как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения», — сказал Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент на полях саммита в Казани провел 17 официальных мероприятий, включая десять двусторонних встреч с зарубежными представителями.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня. Программа главы государства началась со встречи 17 июня с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом—младшим. Также господин Путин переговорил с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом и премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

Вечером того же дня российский президент провел торжественный прием для гостей в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. Кроме того, Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, находившегося в России с рабочим визитом.

В четверг, 18 июня, состоялись пленарное заседание и рабочий завтрак. По итогам участники саммита подписали документы, включая Казанскую декларацию. Господин Путин и президент Филиппин выступили с заявлениями для СМИ.