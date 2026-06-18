Заместитель рассказал про министра

Суд в Ульяновске приговорил бывшего заместителя министра имущественных отношений Александра Таушкина к полутора годам лишения свободы за мошенничество при получении выплат, связанных с привлечением граждан к заключению контрактов с Минобороны РФ. Следствие считает, что Александр Таушкин, будучи заместителем министра, в сговоре с другими чиновниками оформлял фиктивное привлечение граждан к заключению контрактов с Минобороны РФ, нанеся тем самым бюджету ущерб 1,8 млн руб. Экс-чиновник сначала вину не признавал, но затем пошел на сделку со следствием, дав также показания на своего руководителя — бывшего министра имущественных отношений Михаила Додина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Таушкин (справа) рассказал следствию про своего шефа Михаила Додина (слева)

Фото: фото - с видеотрансляции заседания комитета регионального заксобрания. Александр Таушкин (справа) рассказал следствию про своего шефа Михаила Додина (слева)

Фото: фото - с видеотрансляции заседания комитета регионального заксобрания.

В четверг Ленинский районный суд огласил приговор бывшему заместителю министра имущественных отношений и архитектуры Александру Таушкину, признанному виновным в мошенничестве при получении выплат в составе группы лиц в особо крупном размере (ч. 4 чт. ст. 159.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Как звучало в обвинительном заключении, Александр Таушкин, будучи заместителем министра имущественных отношений, в составе группы лиц, по предварительному сговору совместно с министром имущественных отношений Михаилом Додиным и главбухом министерства Игорем Крючковым в 2024 году путем предоставления заведомо подложных сведений по привлечению граждан к заключению контрактов с Минобороны РФ получили выплаты за проведенную агитацию. Всего было якобы сагитировано 12 человек, за которых от регионального минсоцразвития они получили 1,8 млн руб.

Александр Таушкин проработал в сфере имущественных и земельных отношений облправительства 19 лет. Он считался одним из самых закрытых и непубличных чиновников региональной исполнительной власти. С должности замминистра он был уволен 30 апреля в связи с реорганизацией министерства. Арестовали его год назад, в мае 2025 года. Следствие вело региональное УФСБ. Изначально Александр Таушкин вину не признавал, говорил, что исполнял поручение, деньги не присваивал. Позднее он пошел на сделку со следствием, дал признательные показания, а также показания на своего бывшего руководителя Михаила Додина.

В суде он пояснил, что «понял, что совершил преступление, и решил оказать содействие следствию». Согласно материалам дела, инициатором схемы был Михаил Додин. «Он сообщил следствию, что рекомендации по проведению агитации в ряды контрактников звучали на совещаниях регулярно, и однажды Игорь Крючков обмолвился, что есть на примете 12 человек, которые недавно заключили контракты на прохождение службы, об этом Александр Таушкин сообщил Михаилу Додину, тот предложил их оформить как граждан, привлеченных через агитацию, что и было сделано, после чего за 12 “привлеченных” было получено 1,8 млн руб. на счет Игря Крючкова. Но после того как был за фиктивное рекрутерство задержан глава Засвияжского района Наиль Юмакулов (в конце мая приговорен к шести годам лишения свободы.— “Ъ”), они поняли, что их может ждать аналогичная участь и приняли решение направить все деньги на нужды СВО, однако по какой-то причине Крючков эти деньги не перевел. Все средства — 1,8 млн руб. — у них были изъяты и в будущем будут возвращены министерству соцразвития», — пояснил «Ъ» гособвинитель Сергей Дозоров.

Уголовное дело Александра Таушкина было выделено в отдельное производство. В суде оно рассматривалось в упрощенном порядке. Гособвинение, учитывая, что обвиняемый пошел на сделку со следствием, требовало наказания в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. руб. и испытательным сроком три года. Суд согласился с доводами обвинения, но принял решение о реальном лишении свободы (в этом случае, с учетом нахождения в СИЗО, Александр Таушкин вскоре, после вступления приговора в силу, сможет выйти на свободу). Будет ли прокуратура направлять апелляционное представление на приговор, пока не известно. Александр Дозоров отметил, что решение будет приниматься уже после изучения полного текста приговора.

Напомним, Михаил Додин, уже работавший к тому времени в ранге замминистра, был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в начале апреля этого года. Ему и главбуху Игорю Крючкову также было предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Михаил Додин свою вину не признает. С начала июня это дело уже рассматривает суд.

Между тем, по словам Александра Дозорова, Александр Таушкин помог раскрыть своими признаниями еще одно преступление, «которое ранее было совершено Михаилом Додиным и иными лицами». Это уголовное дело связано с продажей земельных участков в Засвияжском районе, которые были оценены и реализованы по цене, которая гораздо ниже предусмотренной законом стоимости.

Получить комментарии адвокатов Александра Таушкина в четверг не удалось: Дмитрий Куликаев от комментариев отказался, сославшись на то, что не получал на это разрешение своего подзащитного, Валентина Майорова была для комментариев недоступна.

Сергей Титов, Ульяновск